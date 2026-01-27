Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu Đảng đến Thượng tướng Bùi Quang Bền

Ngày 27-1, Đảng ủy xã Bình Hưng (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Thượng tướng Bùi Quang Bền (sinh năm 1955, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ ấp 50), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Thượng tướng Bùi Quang Bền. Thực hiện: VĂN MINH

Cùng dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và lãnh đạo xã Bình Hưng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Quyết định tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí trang trọng, ấm áp tại nhà riêng đồng chí Bùi Quang Bền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã trực tiếp gắn Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng lên ngực áo và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Bền.

Đồng chí Lê Quốc Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe, cùng ôn lại quá trình công tác của đồng chí Bùi Quang Bền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dự lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí Bùi Quang Bền trong quá trình công tác, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và ở địa phương sau khi nghỉ hưu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM gửi lời chúc đồng chí Bùi Quang Bền nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe bên gia đình và con cháu.

Đồng thời, gửi gắm đến lãnh đạo địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên cao tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trò chuyện cùng đồng chí Bùi Quang Bền. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đợt 3-2 này, Đảng bộ xã Bình Hưng có 20 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Chia sẻ với phóng viên Báo SGGP, đồng chí Lê Thái Họa Mi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Hưng khẳng định, đảng bộ xã nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và sự phát triển của địa phương nói riêng. Các hoạt động chăm lo, tri ân, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên cao tuổi Đảng sẽ được địa phương duy trì thường xuyên, gắn với việc phát huy vai trò nêu gương, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM chúc mừng Thượng tướng Bùi Quang Bền. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thượng tướng Bùi Quang Bền (sinh năm 1955, quê quán tỉnh An Giang), từng trải qua các vị trí công tác tại tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang): Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Từ tháng 7-2011, đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đến khi nghỉ hưu vào tháng 6-2016.

VĂN MINH