HFIC sẽ tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế trong vai trò nhà đầu tư chiến lược

Ngày 27-1, Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Hội nghị diễn ra ngày 27-1

Báo cáo về nhiệm vụ năm 2026, HFIC cho biết sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy đầu tư và nâng cao năng lực quản trị.

Cụ thể, về chỉ tiêu tài chính, HFIC đặt mục tiêu tổng doanh thu 15.985,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.529,9 tỷ đồng; giai đoạn 2025–2030 phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân 8–10%/năm.

HFIC sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, cho vay phục vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, ký MOU triển khai các dự án giao thông PPP; hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án Văn phòng – Thương mại dịch vụ tại 33–39 Pasteur, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn.

Liên quan các nhiệm vụ trọng tâm được thành phố giao, HFIC tiếp tục nghiên cứu tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế với vai trò nhà đầu tư chiến lược, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (Fintech), hoàn thiện Đề án tổ chức, sắp xếp lại các quỹ đầu tư phát triển địa phương theo chỉ đạo của UBND TPHCM và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cùng với đó, xây dựng Đề án thành lập HFIC trở thành Tổng Công ty đầu tư tài chính trên cơ sở nâng cấp HFIC, phối hợp triển khai cơ chế đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội và HĐND TPHCM, sắp xếp lại các quỹ đầu tư phát triển địa phương và hoàn tất quyết toán cho 3 doanh nghiệp cổ phần hóa.

Song song đó, HFIC đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện khung pháp lý và điều lệ theo các quy định mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2025 của HFIC.

Cụ thể, toàn hệ thống HFIC ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kế hoạch trong bối cảnh khó khăn, với doanh thu ước đạt 16.783,4 tỷ đồng (108,1% kế hoạch, 111% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 3.148,3 tỷ đồng (128,4% kế hoạch, 110,4% so với cùng kỳ)...

Riêng Công ty mẹ HFIC tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, doanh thu năm 2025 ước đạt 1.348,7 tỷ đồng (213,2% kế hoạch, 196,6% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 1.101,3 tỷ đồng (270,3% kế hoạch, 216,1% so với cùng kỳ)...

Về Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM (IFC HCM), việc HFIC được chấp thuận là một trong 10 nhà đầu tư tiềm năng đầu tiên tham gia đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để TPHCM hướng tới trở thành điểm đến tài chính toàn cầu.

Trong đó, có việc tái khởi công dự án Đầu tư xây dựng Văn phòng – Thương mại Dịch vụ của HFIC tại số 33-39 Pasteur, phường Sài Gòn, TPHCM, dự kiến bố trí không gian Fintech nhằm chuẩn bị bước đầu cho việc xây dựng phát triển hệ sinh thái Fintech gắn với định hướng phát triển IFC HCM

Về công tác Đảng, Đảng ủy HFIC đã triển khai hiệu quả việc sắp xếp tổ chức đảng theo Nghị quyết 18-NQ/TW; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần III, nhiệm kỳ 2025–2030 và kiện toàn nhân sự đúng quy trình.

Cả 13/13 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (100%), trong đó 3 tổ chức hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ HFIC được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Trong năm 2026, đồng chí Nguyễn Văn Dũng giao Đảng bộ HFIC tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu đạt doanh thu 15.985,6 tỷ đồng, lợi nhuận 2.529,9 tỷ đồng; đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt vốn ODA và vay ưu đãi cho các dự án hạ tầng, kinh tế – xã hội; nghiên cứu tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế với vai trò nhà đầu tư chiến lược, triển khai sandbox Fintech; tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù về hỗ trợ lãi suất; chủ trì sắp xếp lại các quỹ đầu tư phát triển địa phương; xây dựng Đề án nâng cấp HFIC thành Tổng Công ty đầu tư tài chính: Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và phát triển đảng viên mới.

Khen thưởng các cá nhân thực hiện xuất sắc công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC nhiệm kỳ 2025 – 2030

NHUNG NGUYỄN