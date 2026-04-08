Nhịp cầu nhân ái

Trao phương tiện sinh kế, xe lăn cho người khuyết tật

SGGPO

Ngày 8-4, tại TPHCM, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM trao tặng phương tiện sinh kế, xe lăn cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn trao hỗ trợ sinh kế đến người khuyết tật khó khăn. Ảnh: QUỐC THANH

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm cho biết, chương trình trao xe lăn, phương tiện sinh kế là hoạt động nhân văn được tổ chức thường xuyên. Chương trình nhằm hỗ trợ người khuyết tật có thêm điều kiện cải thiện chất lượng cuộc sống, tự tin tham gia các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế.

Hinh 5.jpg
Trao xe lăn và quà đến người khuyết tật. Ảnh: QUỐC THANH

Chương trình đã trao 20 xe lăn, 5 phương tiện sinh kế đến người khuyết tật và trẻ em mồ côi, với tổng kinh phí 100 triệu đồng từ tài trợ bởi cộng đồng PUBG Mobile thông qua dự án UpRace 2025 (do Công ty CP VNG tổ chức).

Hinh 3.jpg
Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm trao hỗ trợ sinh kế đến người khuyết tật khó khăn. Ảnh: QUỐC THANH

Ngoài ra, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM còn tổ chức trao 210 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng), 40 xe lăn, 40 suất học bổng, phương tiện sinh kế; tổ chức khám, mổ mắt, mổ tim cho người khuyết tật và trẻ mồ côi khó khăn...

HỒNG HẢI

