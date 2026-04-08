Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 1-4 đến 7-4-2026)

Từ ngày 1-4 đến 7-4-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp ông Phạm Văn Hiển HCCG 26-08 (06-04-2026): Bùi Thị Ngọc (Nguyễn Đình Chiểu, P.Bàn Cờ, TPHCM): 5.000.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định, TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...72867 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thuan (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35315 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Nguyen Trong Thuy (CK): 500.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Thai Thi Loc (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ.

Giúp em Thào Mí Nô HCCG 26-07 (03-04-2026): Nguyễn Đăng Cháu: 3.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Ba Tran T Ngoc-KDC Trung Son (CK): 200.000đ, Tran T T M (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thuan (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Tran Thi Luong (CK): 2.000.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 500.000đ, Vu Duc Tu (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Cao Van Tuan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 400.000đ, Cao Minh Sang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...77849 (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...74013 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 150.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Thanh Binh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...60936 (CK): 300.000đ, Ngo Duc Thanh (CK): 500.000đ, Hoang Thi Anh Le (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Quynh Nhu (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 200.000đ, Nguyen Van Phich (CK): 500.000đ, Tran Tu Uyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...78973 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...12353 (CK): 200.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Nay Dam Krin HCCG 26-06 (30-03-2026): Tran T T M (CK): 100.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 500.000đ, Vu Duc Tu (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ.

Giúp bệnh nhân vô danh tại Bệnh viên nhân dân Gia Định CS2 HCCG 26-05 (19-03-2026): Tran T T M (CK): 100.000đ, Vu Duc Tu (CK): 20.000đ.

Giúp em Hoàng Minh Ngọc HCCG 26-04 (12-03-2026): Tran T T M (CK): 100.000đ, Vu Duc Tu (CK): 20.000đ.

Giúp anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Vu Duc Tu (CK): 20.000đ.

Giúp em A Viết Thìn HCCG 25-54B (10-11-2025): Chau Minh Chuan (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số ...12309 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Y Sum Êban HCCG 25-48 (25-09-2025): Phung Quang Lam (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (CK): 72.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Bạn đọc TK số ...34639 (CK): 7.000.000đ, Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức (CK): 100.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Dang Duc Tai (CK): 50.000đ, Dinh Minh Tri (CK): 24.000đ, Dinh Thi Ngoc Diep (CK): 50.000đ, Dinh Thi Thuy Linh (CK): 100.000đ, Duong Son Truong (CK): 500.000đ, Ho Luu Hoang Hai (CK): 100.000đ, Hoang Le Nguyen Kieu (CK): 100.000đ, Hoang Thi Kim Anh (CK): 50.000đ, Hoang Thi Tam (CK): 300.000đ, Lam Nhat Thu (CK): 50.000đ, Le Mai Huong (CK): 300.000đ, Le Thi Viet Ha (CK): 100.000đ, Le Van Dong (CK): 50.000đ, Nghiem Dinh Thanh (CK): 86.868đ, Nguyen Bui Phuong Thao (CK): 126.000đ, Nguyen Cam Huong (CK): 100.000đ, Nguyen Duy Thuan (CK): 100.000đ, Nguyen Ha Mai (CK): 100.000đ, Nguyen Hoang Phuong (CK): 20.000đ, Nguyen Hong Hanh (CK): 100.000đ, Nguyen Le Hao (CK): 25.000đ, Nguyen Ngoc Tram (CK): 30.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh Chung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Dieu Minh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hai Yen (CK): 30.000đ, Nguyen Thi Thuy Vuong (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Yen Nhi (CK): 20.000đ, Nguyen Van Thuan (CK): 200.000đ, Nguyen Yen Ngoc (CK): 20.000đ, Pham Minh Kha (CK): 500.000đ, Pham Thien Trang (CK): 100.000đ, Quach Thi Quynh Giao (CK): 10.000đ, To tien DLK (CK): 188.888đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Tran Quang Huy (CK): 18.200đ, Tran Thi Bich Tuyen (CK): 140.000đ, VkCk Dinh Dien+Quynh Anh (CK): 100.000đ, Vu Thi Thuy Dung (CK): 200.000đ, Vu Thi Trang (CK): 300.000đ, Vu Xuan Tai (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.