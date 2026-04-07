Nguyễn Hoàng Đức đồng hành với chương trình “Áo ấm đến trường”

Sáng nay 7-4, Quả bóng vàng nam Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức sẽ đồng hành với Báo SGGP trao tặng áo khoác và học bổng tại xã Bình Lợi (TPHCM). Đây là hoạt động cộng đồng nằm trong chuỗi chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” và “Áo ấm đến trường” do Báo SGGP khởi xướng, thực hiện từ đầu năm 2023 đến nay.

Năm 2026 là năm đầu tiên chương trình nhận được sự đồng hành của các cầu thủ bóng đá, những cầu thủ được vinh danh ở Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 khi tham gia trong vai trò Đại sứ của chương trình.

Các đơn vị đồng hành, các Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường” cùng đại diện Ban Biên tập Báo SGGP tại lễ phát động chương trình trong Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Những năm qua, giới cầu thủ đã hưởng ứng rất tích cực các hoạt động vì cộng đồng từ những mái ấm tình thương, xây nhà tình nghĩa, thăm tặng quà những hoàn cảnh khó khăn hoặc xuất hiện ở những sân bóng, trung tâm đào tạo để tham gia hướng dẫn các em nhỏ trong những ngày đầu làm quen với quả bóng. Thế nên khi nhận được lời mời từ Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Báo SGGP, tham gia làm Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường”, các cầu thủ đều rất hào hứng.

Tại buổi trao tặng áo khoác và học bổng tại Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu TDTT Bình Chánh (TPHCM) vào sáng nay (7-4) cũng đánh dấu lần đầu tiên có sự tham dự trực tiếp của ngôi sao bóng đá Hoàng Đức. Tại đây, Hoàng Đức sẽ trao áo khoác và học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng tặng học sinh khó khăn. Cùng với vai trò Đại sứ cho chương trình “Áo ấm đến trường”, Hoàng Đức còn đang làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng khác, trong đó có LPBank, cũng là một thương hiệu đồng hành quen thuộc của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam trong nhiều năm qua.

Từ mong muốn khích lệ tinh thần hiếu học, nâng bước các em học sinh trên hành trình học tập, năm 2023, Báo SGGP phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”. Sau ba năm, chương trình đã vận động được trên 32 tỷ đồng, hỗ trợ 47 điểm trường tại 23 tỉnh, thành phố. Tiếp nối ý nghĩa nhân văn đó, mở rộng nội dung hoạt động, Báo SGGP phát động chương trình “Áo ấm đến trường”, mong muốn trở thành nhịp cầu sẻ chia, mang hơi ấm của cộng đồng đến với những ước mơ còn gặp nhiều gian khó. Từ cuối năm 2025 đến nay, đã có gần 10.000 chiếc áo, cùng học bổng và quà tặng được trao tại 33 trường học thuộc 10 tỉnh, thành trên cả nước.

Các cá nhân, đơn vị ủng hộ chương trình: Công ty CP Giang Nam Logistics; Công ty CP Đầu tư Thiện Hạnh; Trường Đại học Công thương TPHCM; Cơ sở Như Lan; Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC; Công ty CP Lê Bảo Minh; Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Nhà Khang Điền; Công ty TNHH KARDIA LABS; Công ty TNHH ICD Phúc Long; Công ty TNHH Đầu tư Huệ Minh Đăng; Công ty TNHH MTV Nhà nước Yến sào Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), CN Hà Giang; Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu; Tập đoàn Cao su Việt Nam; Công ty CP Phân bón Bình Điền; Hãng Điện thoại Honor; Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM; Công ty TNHH AMWAY Việt Nam; Công ty TNHH Thực phẩm Nhất Nguyên; Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Đại Dương; Công ty CP TCT May Đồng Nai; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS); Công ty TNHH Bảo mật Nam Trường Sơn; Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH-TH True Milk; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát; Công ty KGAA; Công ty CP Dược Đại Nam; Công ty CP Giám định Việt Đông Á; Công ty CP Giám định và Tư vấn Việt; Công ty TNHH Dấu ấn Việt (VietMark); Công ty TNHH TM-DV Quốc Hằng; Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục Quốc tế Hoàng Gia; Chương trình Jimmii Nguyễn Du ca; Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức; Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Bích Thùy; Quả bóng bạc Việt Nam 2025 Phạm Hải Yến; Quả bóng đồng Việt Nam 2025 Trần Thị Thùy Trang; Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương; Bà Trinh Lam (Việt kiều Australia)...

