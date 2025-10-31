Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam

Ngày 31-10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã thay mặt Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ngài Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Hữu nghị đến ngài Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam

Việc trao tặng huân chương nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của Đại sứ trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Indonesia trong suốt nhiệm kỳ công tác vừa qua.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao kết quả trong nhiệm kỳ gần 5 năm công tác của Đại sứ Denny Abdi tại Việt Nam, quan hệ tiếp tục được củng cố vững chắc với cột mốc quan trọng là hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3-2025 nhân chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại sứ Denny Abdi bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Nhà nước Việt Nam trao tặng phần thưởng cao quý, gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao cùng nhân dân Việt Nam đã luôn hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ trong suốt nhiệm kỳ.

Đại sứ khẳng định, dù đã kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, ông sẽ tiếp tục đóng góp cho việc củng cố và vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

BÍCH QUYÊN