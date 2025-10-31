Xã hội

Trao tiền hỗ trợ gia đình ngư dân bị nạn trên biển

SGGPO

Ngày 31-10, tại UBND xã Long Hải (TPHCM), Hội Thủy sản TPHCM thay mặt Quỹ Nhân đạo nghề cá Việt Nam đã trao số tiền trợ cấp cho đại diện 2 gia đình ngư dân ngụ xã Long Hải, có tàu cá bị nạn trên biển trong cơn bão số 10 ngày 29-9-2025, tại tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Hội Thủy sản TPHCM trao tiền hỗ trợ cho các chủ tàu cá
Theo đó, đại diện Hội Thủy sản TPHCM đã trao số tiền 22 triệu đồng thuộc Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam cho các gia đình: bà Nguyễn Thị Bé (ngụ ấp Tân Phước, xã Long Hải), chủ tàu BV 92756 TS, BV 92754 TS bị chìm, thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng; bà Quách Thị Hải Linh (ngụ ấp Phước Tân, xã Long Hải) chủ tàu BV 0042 TS, BV 4670 TS bị chìm, gây thiệt hại 2,86 tỷ đồng và người nhà 4 thuyền viên bị nạn đã mất.

Hội Thủy sản TPHCM và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM trao tiền hỗ trợ cho các chủ tàu bị nạn

Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Tôn, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản TPHCM, chia sẻ sự mất mát của các chủ tàu, động viên 2 gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các thuyền viên đã tử nạn.

THÀNH HUY

Từ khóa

thủy sản long hải chủ tàu hỗ trợ chìm tàu Hội Thủy sản TPHCM Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam thuyền viên

