Trường THCS Nguyễn An Ninh mở cổng đăng ký tuyển sinh đầu cấp từ ngày 9-6

Sáng 27-5, hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TPHCM bắt đầu mở cổng cho phụ huynh đăng ký tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học (lớp 1) và THCS (lớp 6). Tuy nhiên, với Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TPHCM) thì mở cổng đăng ký vào ngày 9-6.

Cô Nguyễn Thị Sông Thương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường vừa thông tin tới các trường tiểu học trên địa bàn về thời điểm mở cổng đăng ký tuyển sinh đầu cấp của trường từ ngày 9-6. Do vậy, trong thời gian từ ngày 27-5 tới 7-6, phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường không khảo sát năng lực đầu vào.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường THCS Nguyễn An Ninh thực hiện mô hình trường học tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế. Theo đó, trường là một trong 5 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức khảo sát đầu vào lớp 6. Phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu đến điều kiện dự tuyển của trường đều có sự đổi mới so với những năm học trước.

Cụ thể, những năm trước trường tuyển sinh song song lớp 6 tạo nguồn và lớp đại trà phân tuyến theo nơi cư trú của học sinh. Trong đó, chỉ có lớp tạo nguồn mới áp dụng hình thức xét tuyển kết hợp khảo sát năng lực. Tuy nhiên, năm học 2026-2027, trường tuyển sinh bằng phương thức khảo sát 100% lớp 6 để đánh giá năng lực học sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường cũng tăng đáng kể, năm trước là 5 lớp với 190 học sinh thì năm nay tăng 8 lớp với 280 học sinh. Đồng thời, phạm vi tuyển sinh được điều chỉnh không phụ thuộc đơn vị hành chính phường, mà mở rộng đến các phường xã khác. Trong đó tập trung vào các phường, xã lân cận như Vũng Tàu, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hải...

Điều kiện dự tuyển năm nay cũng có sự điều chỉnh nhằm mở rộng cơ hội cho học sinh. Theo đó, học sinh tham gia dự tuyển phải đạt mức “Hoàn thành xuất sắc” ở lớp 5; điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4 và lớp 5 của hai môn Toán và Tiếng Việt đều từ 9 điểm trở lên.

Cô theo cô hiệu trưởng Sông Thương, nếu như năm học trước, đề khảo sát do Phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu (cũ) xây dựng, thời gian làm bài 60 phút, thì năm nay Sở GD-ĐT TPHCM sẽ ra đề khảo sát chung đối với các trường THCS Nguyễn An Ninh, THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), thời gian khảo sát là 90 phút. Sở sẽ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi, chấm bài thi tại trường.

Bài khảo sát gồm hai phần. Phần trắc nghiệm có 20 câu, thực hiện trong 30 phút. Phần tự luận kéo dài 60 phút, gồm ba nội dung: khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic bằng tiếng Việt; khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt.

Theo quy định, hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ kết quả khảo sát cùng các điều kiện kèm theo để xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Về chính sách cộng điểm ưu tiên năm nay cũng có nhiều điểm mới. Học sinh có thành tích trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật do ngành giáo dục tổ chức hoặc đồng tổ chức trong hai năm học gần nhất sẽ được cộng điểm. Trước đây, chỉ học sinh đạt các giải cấp quốc gia mới được tính điểm cộng, thì năm nay học sinh đạt giải cấp tỉnh, thành phố cũng được hưởng chính sách này.

Bên cạnh đó, điểm cộng không còn phân chia theo mức giải mà tính theo cấp quốc gia hoặc tỉnh, thành phố. Trường hợp nhiều học sinh bằng điểm nhau, hội đồng tuyển sinh sẽ ưu tiên thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ở trình độ cao hơn.

KHÁNH CHI