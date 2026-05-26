Phường Bến Thành công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

UBND phường Bến Thành (TPHCM) vừa công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 trên địa bàn.

Trong đó, ở bậc mầm non, Trường Mầm non Bến Thành thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh ở bậc mầm non

Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Kết Đoàn tuyển sinh một lớp (35 học sinh) chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695) và một lớp (35 học sinh) chương trình tăng cường tiếng Pháp. Các chương trình đặc thù tuyển sinh học sinh toàn thành phố.

Tương tự, các trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Nguyễn Huệ, Nguyễn Thái Học tuyển sinh 3 lớp chương trình tiếng Anh tích hợp (105 học sinh) ở mỗi trường. Trong đó, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của các trường tiểu học

Đối với cấp THCS, Trường THCS Nguyễn Du xét tuyển 300 chỉ tiêu vào lớp 6 ở 2 loại hình: chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695) tuyển 210 học sinh và chương trình đại trà tuyển 90 học sinh.

Trường THCS Đồng Khởi xét tuyển 480 chỉ tiêu vào lớp 6, trong đó có 240 chỉ tiêu lớp tăng cường tiếng Anh, 80 chỉ tiêu lớp dạy ngoại ngữ qua môn Toán và Khoa học, 160 chỉ tiêu chương trình đại trà.

Học sinh không trúng tuyển chương trình đặc thù vẫn được tham gia xét tuyển và phân bổ vào các lớp học theo chương trình giáo dục đại trà, do Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp của phường thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Từ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6, phụ huynh sử dụng mã định danh của học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh tại địa chỉ: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Từ ngày 16-6 đến ngày 23-6, công bố kết quả trúng tuyển của các trường triển khai mô hình đặc thù, phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến và hoàn tất hồ sơ tại trường trúng tuyển.

Từ ngày 11-7 đến ngày 20-7, công bố danh sách trúng tuyển của các chương trình đại trà, phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến và hoàn tất hồ sơ tại trường trúng tuyển.

