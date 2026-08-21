Bộ VH-TT-DL đang phối hợp với Bộ GD-ĐT triển khai các giải pháp giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, chú trọng đưa lịch sử, di sản và văn hóa truyền thống vào trường học, đồng thời nâng cao khả năng chọn lọc thông tin trên môi trường mạng.

Học sinh, sinh viên được khuyến khích tham quan, chăm sóc di tích, bảo tàng. Ảnh: THU HÀ

Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh nêu trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TPHCM sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; huy động nguồn lực xã hội và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.

Theo Bộ VH-TT-DL, xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam, nhất là bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực thẩm mỹ cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, cốt lõi nhằm xây dựng sức mạnh nội sinh của dân tộc. Luật Di sản văn hóa năm 2024 quy định chính sách miễn, giảm phí tham quan, học tập, nghiên cứu tại di tích, bảo tàng đối với trẻ em, học sinh, sinh viên; đồng thời xác định giáo dục là nhiệm vụ của hệ thống bảo tàng, định hướng chuyển từ trưng bày thụ động sang không gian trải nghiệm, tương tác.

Trong trường học, giáo dục di sản văn hóa, lịch sử địa phương được lồng ghép vào chương trình chính khóa, ngoại khóa và “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”. Học sinh, sinh viên được khuyến khích tham quan, chăm sóc di tích, bảo tàng, làng nghề truyền thống; thành lập câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo video, podcast, học liệu số để quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước.

Cùng với đó, học sinh, sinh viên được hướng dẫn kỹ năng khai thác, chọn lọc thông tin tích cực, tự bảo vệ trước các luồng văn hóa ngoại lai không phù hợp và lối sống thực dụng. Bộ VH-TT-DL cũng ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, phối hợp ngăn chặn sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin phản cảm, lệch chuẩn; chỉ đạo các lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh, xuất bản tăng cường sáng tác sản phẩm có giá trị phục vụ thanh thiếu niên.

Nhà trường, gia đình và xã hội được kết nối với bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, trung tâm thể thao để đưa văn hóa, nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Bộ VH-TT-DL đồng thời khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp tham gia số hóa di sản, hỗ trợ nghệ nhân, truyền dạy văn hóa truyền thống, phục dựng không gian văn hóa và xây dựng sản phẩm văn hóa, du lịch gắn với di sản, bảo đảm tính chân thực, nguyên gốc.

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VĨNH XUÂN