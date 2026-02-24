Khoa học xã hội có vai trò bồi đắp nền tảng tư tưởng, định hướng hệ giá trị phát triển đất nước

Sáng 24-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng các nhà khoa học, chuyên gia tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan không gian trưng bày về Hán Nôm tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: NHẬT NAM

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung báo cáo, thảo luận về kết quả đạt được của Viện và các đơn vị thành viên; các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về khoa học và công nghệ; tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà khoa học của Viện trong hơn 7 thập kỷ qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Dành nhiều thời gian phân tích vị trí, vai trò của khoa học xã hội, Thủ tướng khẳng định đây không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu học thuật quan trọng mà còn là nền tảng tư duy, là kim chỉ nam cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước.

Theo Thủ tướng, qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc kho tàng hệ giá trị văn hóa, tư tưởng, tinh thần quý báu. Đó là nền tảng, nguồn học liệu quan trọng để khoa học xã hội và nhân văn nghiên cứu, gìn giữ, phát triển và lan tỏa trong thời đại mới.

Thủ tướng nhấn mạnh từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng, xác định khoa học xã hội và nhân văn có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, là một thực thể không thể tách rời; là trụ cột quan trọng của nền khoa học nước nhà, giữ vai trò đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, khoa học xã hội đều đi trước mở đường, cung cấp nền tảng lý luận cho hoạch định đường lối, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh khoa học xã hội và nhân văn có vai trò bồi đắp nền tảng tư tưởng, định hướng hệ giá trị, phát triển văn hóa và tri thức xã hội; tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Đội ngũ các nhà khoa học xã hội chính là lực lượng cung cấp “phần hồn” cho phát triển, củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là trung tâm nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Đảng và Nhà nước về khoa học xã hội

Thủ tướng đề nghị Viện tiếp tục phát huy đoàn kết, đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản với tầm nhìn xa; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác với địa phương, doanh nghiệp; chú trọng bồi dưỡng lớp khoa học trẻ kế cận.

Nhấn mạnh phương châm 24 chữ “Lý luận phát triển - Bản sắc giữ gìn - Truyền thống phát huy - Tinh hoa hấp thụ - Phản biện sắc sảo - Kiến tạo tương lai”, Thủ tướng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chuyên đề. Đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng; tăng cường tư vấn chính sách, đẩy mạnh đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác “3 nhà” gồm Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp; tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; hiện đại hóa cơ sở vật chất; xây dựng đội ngũ cán bộ “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”...

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ rà soát cơ chế, trao quyền tự chủ cao hơn cho Viện; giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền, hoàn thiện cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, bố trí nguồn lực tương xứng cho nghiên cứu và hạ tầng kỹ thuật.

Tin tưởng vào truyền thống hơn 70 năm với nhiều đột phá, Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là niềm tự hào của nền khoa học nước nhà.

VĨNH XUÂN