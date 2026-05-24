Triển khai hệ thống thở không xâm lấn và cung ứng máu an toàn cho đặc khu Côn Đảo

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TPHCM) vừa triển khai thành công hệ thống thở không xâm lấn (NCPAP) qua van Benveniste dành cho trẻ sơ sinh và bệnh nhi suy hô hấp nặng. Đồng thời, hệ thống cung ứng máu an toàn phục vụ cấp cứu và điều trị định kỳ cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh cũng được trang bị ngay tại đảo.

Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã làm chủ kỹ thuật NCPAP qua van Benveniste - một phương pháp hỗ trợ hô hấp hiện đại giúp duy trì áp lực dương liên tục trong đường thở, hạn chế xẹp phổi, cải thiện trao đổi oxy và giảm đáng kể nguy cơ phải đặt nội khí quản.

Trước đây, trẻ sinh non hoặc suy hô hấp nặng tại Côn Đảo phải chuyển viện khẩn cấp bằng đường hàng không vào đất liền đều điều trị. Mỗi chuyến chuyển viện đều là cuộc chạy đua căng thẳng với thời gian và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho những sinh mệnh non nớt. Việc triển khai thành công kỹ thuật này giúp trẻ được xử trí an toàn ngay tại chỗ, tăng cơ hội sống và giảm áp lực chuyển viện.

Không chỉ có vậy, nhờ sự phối hợp của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, Hãng hàng không VASCO và cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương, nguồn máu an toàn đạt chuẩn đã được cung ứng thường xuyên tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Nhờ đó, việc truyền máu cấp cứu hoặc điều trị bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia có thể thực hiện ngay tại địa phương. Đồng thời, thanh toán bảo hiểm y tế cũng được thực hiện thông suốt ngay tại chỗ.

Như vậy, hàng loạt kỹ thuật điều trị thuộc nhiều chuyên khoa đang được các bệnh viện thành phố triển khai và từng bước chuyển giao cho y tế Côn Đảo. Ngành y tế TPHCM đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe giữa đất liền và biển đảo để người dân Côn Đảo, đặc biệt là trẻ em, người mắc bệnh mạn tính và các trường hợp cấp cứu được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, kịp thời, chất lượng.

KHÁNH CHI

