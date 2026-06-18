Triển khai kế hoạch chiếu sáng nghệ thuật, tạo điểm nhấn cho đô thị về đêm

Giai đoạn 2026-2028, TPHCM sẽ triển khai các hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại nhiều công trình biểu tượng, không gian công cộng và nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3D mapping nhằm nâng cao giá trị cảnh quan đô thị, quảng bá hình ảnh thành phố hiện đại, năng động, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

Chiều 18-6, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết sở đã ban hành kế hoạch hoạt động chiếu sáng nghệ thuật trên địa bàn thành phố đến năm 2028.

Trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung tôn tạo, làm nổi bật các công trình kiến trúc, không gian công cộng và các tuyến giao thông trọng điểm, góp phần hình thành những điểm nhấn cảnh quan về đêm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách.

Đối với các công trình biểu tượng đã được đầu tư hệ thống chiếu sáng, thành phố sẽ sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị và xây dựng thêm các kịch bản trình diễn ánh sáng nhằm tăng sức hấp dẫn, thu hút người dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Danh mục các công trình gồm Trụ sở UBND TPHCM, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố, Kho bạc Nhà nước TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Cột cờ Thủ Ngữ, cầu Ba Son, cầu Móng, Nhà Thiếu nhi Thành phố và Bảo tàng TPHCM.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất quy mô đầu tư, nguồn vốn và chủ đầu tư đối với các dự án nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại một số công trình trọng điểm trong giai đoạn 2026-2028.

Đáng chú ý, TPHCM sẽ nghiên cứu triển khai trình diễn công nghệ 3D mapping trên mặt ngoài các công trình kiến trúc gắn với các sự kiện lịch sử, văn hóa vào các dịp lễ, tết. Các địa điểm dự kiến gồm Trụ sở UBND TPHCM, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố, Kho bạc Nhà nước TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Nhà Thiếu nhi Thành phố và Bảo tàng TPHCM.

Trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bên cạnh đó, thành phố sẽ khảo sát khả năng đầu tư chiếu sáng nghệ thuật, chiếu sáng trang trí và ánh sáng tương tác tại các không gian công cộng như Công viên 30-4, Công viên Tao Đàn, các tuyến bờ sông, bờ kênh đã hoàn thiện kè; các công trình di tích, văn hóa như Chùa Giác Lâm, Chợ Bến Thành, Chợ Bình Tây, Lăng Ông Bà Chiểu cùng các tuyến đường cửa ngõ và các cây cầu lớn.

Theo Sở Xây dựng, việc triển khai các dự án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và tôn trọng giá trị nguyên gốc của các công trình di sản, góp phần xây dựng hình ảnh TPHCM trở thành đô thị hiện đại, hấp dẫn và giàu bản sắc về đêm.

QUỐC HÙNG