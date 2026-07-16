Tiêu dùng thông minh

Siêu thị mở rộng nhóm sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm”

Hệ thống phân phối của Saigon Co.op đang mở rộng nhóm sản phẩm tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” do Sở Công thương TPHCM khởi xướng. Đây là những sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và cam kết minh bạch thông tin từ nhà cung cấp.

Người tiêu dùng có thể quét mã QR trên sản phẩm để tra cứu thông tin về đơn vị sản xuất, vùng nguyên liệu, hồ sơ chứng nhận (nếu có) và quá trình tham gia, qua đó có thêm căn cứ lựa chọn thực phẩm an toàn. Theo Saigon Co.op, đến nay đã có hơn 1.200 sản phẩm của gần 100 nhà cung cấp được dán nhãn tick xanh bán trong kênh phân phối Co.opmart, Co.op Food…

Song song với việc mở rộng số lượng sản phẩm tham gia chương trình, Saigon Co.op cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn nhóm thực phẩm có nguồn gốc minh bạch. Cụ thể, từ ngày 11 đến 15-7, nhiều mặt hàng thuộc nhóm “Tick xanh trách nhiệm” được giảm giá, như dưa hấu ruột đỏ loại 1 còn 15.900 đồng/kg, chôm chôm Thái 29.500 đồng/kg, thanh long loại 1 giá 34.500 đồng/kg, nhãn xuồng 39.900 đồng/kg, dưa lưới VietGAP Co.op Select 47.500 đồng/trái...

ÁNH TUYẾT

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Saigon Co.op Sở Công Thương TPHCM Co opmart Food Chôm chôm Mã QR Nhà cung cấp Nhãn Tick xanh trách nhiệm VietGAP Co.op Food

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