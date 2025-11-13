Triệt phá đường dây buôn bán khoảng 7 tấn pháo nổ

Qua đấu tranh, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ đường dây buôn bán, vận chuyển khoảng 7 tấn pháo nổ hoạt động liên tỉnh từ tháng 9-2025 đến nay.

Công an bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Trí cùng tang vật

Sáng 13-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa đấu tranh, triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ hoạt động xuyên tỉnh với thủ đoạn cực kỳ tinh vi trên không gian mạng.

Từ đầu tháng 10-2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram để rao bán pháo nổ.

Nhóm này lập hàng chục kênh Telegram với cả ngàn thành viên, hoạt động như một “chợ pháo ngầm” trên mạng, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch và che giấu hành vi phạm pháp.

Công an bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng cùng tang vật

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định, Đỗ Minh Trí (sinh năm 2000, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) là mắt xích chủ chốt của đường dây. Khám xét nơi ở của Trí, lực lượng chức năng thu giữ 56,3kg pháo nổ, 19,26kg thuốc pháo, 200m dây cháy chậm.

Từ lời khai của Trí, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1982, trú Nghệ An), người cung cấp pháo cho Trí, thu 83,3kg pháo nổ.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lệ và Lê Thị Hoài Phương

Manh mối nhanh chóng dẫn đến một đường dây khác do Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1988) cầm đầu, cùng các đối tượng Đoàn Thanh Trì (sinh năm 1988) và Lê Thị Hoài Phương (sinh năm 1976), đều trú Quảng Trị. Khi kiểm tra ô tô do Trì điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 260kg pháo nổ được bọc trong túi nilông đen.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Tặng (sinh năm 1990, trú Quảng Trị), người bán pháo cho Lệ; đồng thời phát hiện Trí còn mua pháo từ các đầu mối phía Nam.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Sỹ Cường

Từ lời khai của các đối tượng, ngày 6-11, tại TPHCM, tổ trinh sát bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1987, trú TPHCM), thu 68kg pháo hoa nổ; tiếp đó bắt Nguyễn Sỹ Cường (sinh năm 1997, trú tỉnh Nghệ An, người bán pháo cho Trí), thu 20kg pháo.

Qua đấu tranh, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ liên tỉnh này hoạt động từ tháng 9-2025 đến nay. Các đối tượng đã vận chuyển, buôn bán khoảng 7 tấn pháo nổ, ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng.

Từ ngày 7-11 đến 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tặng, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Anh Tuấn về hành vi “Buôn bán hàng cấm”; Đoàn Thanh Trì và Lê Thị Hoài Phương về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”. Quá trình điều tra, Phòng PC03 đã thu giữ 510kg pháo nổ, 2 xe ô tô và 1 xe máy.

Hiện nay, vụ án được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG