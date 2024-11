Phá đường dây buôn pháo nổ xuyên quốc gia

Qua công tác nắm tình hình, vào khoảng đầu tháng 10-2024, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài qua cửa khẩu về tỉnh Bình Phước, sau đó chuyển đi các địa bàn tiêu thụ.

Trước tình hình đó, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, ngày 4-11, Ban chuyên án đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng là Đồng Mạnh Hòa (sinh năm 1972, trú xã Sơn Hải) và Nguyễn Xuân Mệnh (sinh năm 1980, trú xã An Hòa, cùng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Tang vật thu giữ gồm 280kg pháo nổ các loại, 1 xe máy, 1 xe kéo và 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã ngụy trang số pháo trên trong các thùng gỗ kín rồi vận chuyển bằng xe khách về, dự tính sẽ phân tán, cất giấu để mang đi tiêu thụ.

Chỉ trong thời gian ngắn cuối tháng 10 đầu tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự và công an các địa phương thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ, thu giữ gần 800kg pháo các loại.