Phú Thọ: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

Ngày 4-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài (Giám đốc Công ty Tomoken Việt Nam) về hành vi sản xuất bình chữa cháy giả.

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, doanh nghiệp trên có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Đại An (phường Tứ Minh, TP Hải Phòng).

Cùng với khởi tố bị can Phan Thế Hoài, Công an tỉnh Phú Thọ còn khởi tố Phan Bạch Thông (em trai Phan Thế Hoài) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (cầm bình chữa cháy) trực tiếp chỉ đạo triệt phá đường dây sản xuất bình chữa cháy giả

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg và 8kg do Công ty Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu hàng giả.

Kho chứa vỏ bình chữa cháy

Xác định thiết bị chữa cháy có tác động rất lớn tới việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thế Hoài về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả"

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định: Phan Thế Hoài với vai trò giám đốc đã cùng em trai là Phan Bạch Thông thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu và nước để thực hiện phối trộn theo công thức tự nghĩ ra để tạo nên hỗn hợp hóa chất là bột chữa cháy. Các hóa chất có tác dụng chữa cháy chỉ chiếm 54%.

Cơ quan chức năng kiểm tra, khám xét doanh nghiệp trên

Từ năm 2023 đến nay, doanh nghiệp trên đã bán ra thị trường tổng số 2,2 triệu bình chữa cháy các loại, với tổng doanh số hơn 834 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an xác định: 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg; 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8kg mà doanh nghiệp trên sản xuất không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy.

GIA KHÁNH