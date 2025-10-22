Phú Thọ: Khởi tố đối tượng cố tình giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt heo nhiễm bệnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Phòng (sinh năm 1965, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Chiều 22-10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đây là đối tượng có hành vi giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt heo nhiễm virus gây bệnh dịch tả heo Châu Phi để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

Chủ cơ sở giết mổ Phan Văn Phòng tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhiều hộ chăn nuôi đã tìm cách giấu heo nhiễm bệnh, bán tháo với giá rẻ. Đây là điều kiện để các đầu nậu, thương lái thu gom heo nhiễm bệnh về giết mổ, cấp đông, đợi sau dịch, thời điểm nguồn cung khan hiếm, giá heo tăng cao sẽ đưa thịt heo đã cấp đông nhiễm bệnh ra thị trường tiêu thụ nhằm trục lợi.

Theo cơ quan chức năng, một số đối tượng còn bí mật vận chuyển heo bệnh từ vùng có dịch đến nơi không có dịch để tiêu thụ. Hành vi này không chỉ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch ở địa bàn mới mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Số lượng thịt heo bị phát hiện nhiễm bệnh

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng có dấu hiệu nghi vấn giết mổ, trữ đông số lượng lớn thịt heo nghi nhiễm bệnh để tiêu thụ ra thị trường.

Tại cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng, tổ công tác phát hiện nhiều khối thịt và da heo có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh với tổng trọng lượng hơn 37.400kg.

Thịt heo được xác định nhiễm bệnh được bọc kín trong túi nilon

Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định, các mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh trên đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

GIA KHÁNH