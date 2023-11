Triều Tiên phóng tiếp tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Theo JCS, Triều Tiên phóng tên lửa từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 23 giờ 05 ngày 22-11 (giờ địa phương), song vụ phóng dường như đã thất bại. JCS cho hay cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích vụ phóng tên lửa này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ ngay lập tức khôi phục lại tất cả các biện pháp quân sự đã tạm thời dừng lại theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018, sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều năm 2018 để đáp trả vụ phóng vệ tinh do thám quân sự mới nhất của Triều Tiên vào cuối ngày 21-11.

Tuyên bố của Triều Tiên nêu rõ: "Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ hủy bỏ các biện pháp quân sự vốn được thực thi nhằm ngăn ngừa căng thẳng quân sự và xung đột ở tất cả khu vực, như trên bộ, trên biển, trên không và sẽ bố trí lực lượng vũ trang hùng mạnh, cùng thiết bị quân sự tiên tiến tại các khu vực biên giới”.

Trước đó, hãng tin Yonhap ngày 22-11 đưa tin chính phủ nước này đã thông qua đề xuất đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều ký kết hồi năm 2018 nhằm phản ứng trước việc Triều Tiên phóng một vệ tinh do thám quân sự. Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp nội các bất thường do Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì. Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc thông báo sẽ thực hiện các bước để tạm đình chỉ một phần thỏa thuận trên cũng như nối lại các hoạt động do thám và giám sát quanh khu vực biên giới liên Triều.

Cùng ngày 22-11, hãng tin KCNA đưa tin Triều Tiên đã nhận được những bức ảnh chụp căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam từ vệ tinh do thám đầu tiên mà nước này vừa phóng lên quỹ đạo. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xem những bức ảnh này.