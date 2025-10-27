Quốc hội giám sát tối cao và thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách

Hôm nay 27-10, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm thứ 2 với hàng loạt phiên họp toàn thể quan trọng, được phát thanh, truyền hình trực tiếp (từ ngày 28-10 đến hết ngày 30-10).

Trong đó, ngày 28-10, Quốc hội sẽ nghe đại diện đoàn giám sát của Quốc hội trình bày báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành và thảo luận tại hội trường về nội dung này.

Trong 2 ngày 29 và 30-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025...

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước...

ANH PHƯƠNG