Cà Mau, Vĩnh Long: Dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp

Dịch tả heo châu Phi tại Cà Mau và Vĩnh Long diễn biến phức tạp (ảnh minh họa)

Tại Cà Mau, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh này, từ ngày 12-1 đến nay, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại đàn heo của 11 hộ dân ở hai xã Đá Bạc và Trần Văn Thời, với tổng số 211 con heo mắc bệnh. Để ngăn dịch tiếp tục lan rộng, hiện cơ quan thú y đã sàng lọc, xét nghiệm, tiêu hủy số heo mắc bệnh với tổng trọng lượng hơn 6,4 tấn.

Còn tại Vĩnh Long, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại khu vực trung tâm tỉnh và khu vực Bến Tre (trước đây).

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh hiện có tổng đàn heo gần 900.000 con, đứng thứ hai khu vực ĐBSCL, sau tỉnh Đồng Tháp. Để ngăn dịch tả heo châu Phi lan rộng, đảm bảo cung ứng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026, ngành thú y địa phương đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp như phong tỏa, phun xịt tiêu độc khử khuẩn, xử lý triệt để mầm bệnh tại các ổ dịch; tiêu hủy tất cả heo nhiễm bệnh; kiểm soát chặt việc vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào vùng dịch. Công tác giám sát được tăng cường, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi nguy cơ tái phát dịch cao.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, chủ động theo dõi sức khỏe đàn heo, xuất bán hợp lý theo nhu cầu thị trường, tránh dồn ứ hoặc bán tháo. Việc chăn nuôi an toàn sinh học gắn với kiểm soát dịch bệnh được xác định là giải pháp then chốt để bảo vệ đàn heo, ổn định sản xuất và thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, cùng với việc xử lý triệt để các ổ dịch, hiện ngành nông nghiệp đang tập trung tiêm vaccine bắt buộc cho các đàn heo, nhất là tại các khu vực có mật độ chăn nuôi cao; tăng cường giám sát dịch tễ, kiểm soát kỹ hoạt động vận chuyển, giết mổ...

TÍN HUY - TẤN THÁI