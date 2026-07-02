Tự hào Thành phố mang tên Bác qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Sáng 2-7, tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM (số 122 đường Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, TPHCM), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức Lễ trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực TPHCM lần thứ XVI, với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Tác phẩm “Giao hưởng mùa Xuân” của tác giả Lê Anh Tuấn đoạt Huy chương Vàng

Đây là hoạt động văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), góp phần khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong lưu giữ ký ức, phản ánh hiện thực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thành phố trên hành trình phát triển.

Liên hoan năm nay thu hút 715 tác phẩm của 102 tác giả tham dự. Sau khi rà soát, ban tổ chức xác nhận 697 tác phẩm hợp lệ của 92 tác giả. Hội đồng Giám khảo chấm chọn trực tuyến bằng phần mềm chuyên dụng, tuyển lựa 72 tác phẩm vào vòng triển lãm. Tác phẩm “Giao hưởng mùa Xuân” của tác giả Lê Anh Tuấn đoạt Huy chương Vàng.

Khách tham quan triển lãm các tác phẩm đoạt giải

Các tác phẩm tập trung phản ánh thành tựu nổi bật của TPHCM sau 50 năm xây dựng và phát triển; khắc họa diện mạo một đô thị hiện đại, năng động, giàu bản sắc; tôn vinh hình ảnh con người TPHCM cần cù, sáng tạo, nghĩa tình, giàu khát vọng cống hiến.

Nhiều tác phẩm ghi lại các không gian văn hóa, di tích lịch sử, công trình gắn với quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ thành phố; phản ánh lễ hội truyền thống, hoạt động cộng đồng, những nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.

Các tác phẩm đoạt Huy chương Bạc

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, liên hoan không chỉ là sân chơi nghề nghiệp của giới nhiếp ảnh, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật.

THIÊN BÌNH