Văn nghệ sĩ TPHCM: Cảm ơn thành phố yêu thương và chắp cánh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), các văn nghệ sĩ, người nổi tiếng bày tỏ tiếng lòng biết ơn, tự hào với TPHCM - nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của người nghệ sĩ bay cao, bay xa.

NSƯT Tuyết Thu: Nhiều tác phẩm được chắt chiu từ chính hơi thở của thành phố

Mỗi lần nhìn lại chặng đường đã qua, tôi luôn biết ơn vì mình được sống, học tập và thăng hoa trong nghệ thuật tại thành phố mang tên Bác.

Với một người làm nghệ thuật như tôi, nơi đây giữ lại biết bao kỷ niệm của tuổi trẻ, những ngày đầu chập chững bước vào nghề. Theo năm tháng, thành phố cho tôi cơ hội đứng trên sân khấu, bước vào phim trường, sống nhiều cuộc đời khác nhau qua từng vai diễn.

Chính nơi đây đã vỗ về tôi bằng tình yêu nghề và tình người. Nhiều vai diễn, nhiều tác phẩm của tôi đã được chắt chiu từ chính hơi thở của thành phố này.

Là công dân của thành phố mang tên Bác, tôi luôn thấy trong lòng một niềm tự hào rất lặng mà cũng rất sâu. Tự hào vì được lớn lên cùng thành phố này, được chứng kiến những đổi thay từng ngày và được góp một phần nhỏ bé vào đời sống nghệ thuật nơi đây.

Đó cũng là hành trình gìn giữ ký ức, tình yêu và lòng biết ơn với mảnh đất đã nuôi mình trưởng thành. Là sự nhắc nhớ về trách nhiệm của người nghệ sĩ: phải sống tử tế, làm nghề nghiêm túc và giữ gìn những giá trị đẹp qua từng vai diễn, từng tác phẩm bằng tất cả sự chân thành và tình yêu của mình.

NSƯT Tuyết Thu

Ca sĩ - MC Quỳnh Hoa: Yêu thành phố bằng cả trái tim

Đúng 50 năm trước, tôi may mắn bắt đầu được sống, học tập và trưởng thành cùng thành phố mang tên Bác. Cả tuổi thơ đi qua những năm tháng nhiều thiếu thốn, rồi được chứng kiến thành phố từng ngày đổi thay, vươn mình mạnh mẽ và ngày càng đẹp hơn. Có lẽ, vì đã lớn lên cùng từng nhịp thở của thành phố nên tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng.

Và hơn cả tình yêu, đó là lòng biết ơn. Biết ơn một thành phố nghĩa tình, bao dung, luôn rộng mở vòng tay đón những người con từ khắp mọi miền đất nước đến đây học tập, lập nghiệp và viết nên những ước mơ của mình.

Mình luôn tự nhủ phải sống tử tế, làm việc bằng tất cả tâm huyết và cố gắng cống hiến, dù chỉ bằng những việc rất nhỏ, để đáp lại những ân tình mà Thành phố đã dành cho mình. Và nếu được chọn lại, mình vẫn muốn lớn lên, sống và cống hiến nơi đây - thành phố mình yêu bằng cả trái tim.

Ca sĩ - MC Quỳnh Hoa

Ca sĩ Quốc Đại: Tự hào là người con của TPHCM

Tôi sinh năm 1976, cũng là năm thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi luôn tự hào khi là một người con của thành phố, được sống và chứng kiến thành phố đi qua những lúc khó khăn cũng như cảm nhận rõ ràng những bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố.

Chính những cảm nhận chân thật đó đã cho mình một tinh thần tích cực trong cuộc sống, luôn làm việc hết mình để xứng đáng là người con của một thành phố nghĩa tình, một thành phố tiên phong trong mọi thời cuộc của đất nước.

Ca sĩ Quốc Đại

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Hình mẫu thành phố tuyệt vời đáng sống

Thật tự hào là một người con của thành phố mang tên Bác - nơi gắn liền với biết bao nhiêu ký ức tuổi thơ đến tận bây giờ. Là ngôi nhà nhỏ, là những con đường thân quen đến các ngôi trường, là khu Chợ Lớn nơi mẹ hay chở đi mua hàng, là những món ăn thân quen đi đâu vẫn thèm... Đó còn là sự giúp đỡ của bất kỳ người lạ nào trên đường khi gặp chuyện, là thị trường âm nhạc sôi động nơi mình lập nghiệp...

Là quãng thời gian khó khăn cả thành phố cùng nhau vượt qua cơn đại dịch Covid-19 và giờ đây vươn mình phát triển mạnh mẽ. Là những đêm bao người dân chung tay nhau chất đầy những chuyến xe cứu trợ đi đến những miền quê bị lũ lụt khắp cả nước.

Là buổi sáng 30-4-2025 lịch sử, bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình vang lên trong Đại lễ A50 đầy vinh dự và tự hào, giúp mình nhận được sự yêu thương của mọi người.

Và ngày 2-7 năm nay, tôi lại được vinh dự góp 2 bài hát trang trọng: Ngày mai tươi sáng, Biển - mặt đất và bầu trời.

Tôi ước mong TPHCM sẽ luôn là một thành phố phát triển kinh tế mạnh với môi trường xanh sạch, y tế, giáo dục, an ninh, giao thông... thuận lợi, tiện ích hơn và trở thành một hình mẫu thành phố tuyệt vời đáng sống!

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy: Mỗi người dân đều có thể góp phần dựng xây thành phố

Với Thủy, mỗi lần nhắc đến cụm từ "công dân Thành phố mang tên Bác", trong lòng luôn dâng lên niềm xúc động đặc biệt. Đó là cảm giác tự hào, biết ơn và cũng là lời nhắc nhở bản thân luôn sống có trách nhiệm hơn với nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của mình.

Thủy sinh ra ở miền Trung và bây giờ TPHCM trở thành mảnh đất thân thương, luôn dang rộng vòng tay đón nhận, nuôi dưỡng và đồng hành cùng Thủy trên hành trình trưởng thành, theo đuổi nghệ thuật. May mắn ở nơi đây, Thủy có cơ hội chạm đến nhiều cột mốc ý nghĩa trong tuổi trẻ. Là một người trẻ, Thủy mong muốn sẽ tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp về TPHCM thông qua các hoạt động cộng đồng, văn hóa và những dự án mà mình đồng hành.

Thủy tin rằng, bằng tình yêu dành cho thành phố và những hành động tích cực mỗi ngày, mỗi công dân đều có thể góp một phần nhỏ để cùng xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, giàu bản sắc, nghĩa tình.

Hoa hậu Thanh Thủy kết hợp cùng Dự án Cho Em thực hiện chương trình "Thương em vùng cao" tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng.

Hoa hậu Thanh Thủy

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn: Nguồn cảm hứng bất tận để nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến

Ngày đầu tiên Tuấn đặt chân đến TPHCM đến nay đã hơn 10 năm. Ngày trước, mình chẳng dám nghĩ xa, chỉ cần được làm nghề, được làm những điều mình muốn mỗi ngày là hạnh phúc. Và chính thành phố đã cho Tuấn "đất" để gieo hạt và đủ "nắng" để thương hiệu thời trang MinhTuan được vươn mình. Nếu không có sự nhạy bén và khắt khe của thị trường nơi đây, có lẽ Tuấn đã không thể kiên trì với những thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ của mình. TPHCM cho Tuấn bài học lớn nhất về sự tử tế trong nghề: Làm thời trang không chỉ là làm đẹp, mà là làm đẹp bằng sự chân thành, bằng trách nhiệm với từng tác phẩm.

Nhìn lại hành trình hơn một thập niên gắn bó với thành phố, lòng Tuấn dâng trào niềm biết ơn sâu sắc. Hy vọng rằng, với sự phát triển không ngừng của thành phố mang tên Bác, những giá trị sáng tạo sẽ ngày càng thăng hoa hơn nữa. Tuấn cũng mong mình sẽ đóng góp thêm nhiều bộ sưu tập ý nghĩa, góp một phần nhỏ bé vào bức tranh văn hóa thời trang rực rỡ của thành phố.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn

Họa sĩ Nguyễn Trí Minh Tuyết: Mỗi tác phẩm hội họa là lời tri ân thành phố

Tôi luôn thấy mình thật may mắn khi được lớn lên cùng nhịp sống năng động, hào sảng và giàu nghĩa tình của thành phố mang tên Bác. Mỗi góc phố, dòng kênh, hàng cây hay những công trình thân thuộc đều trở thành nguồn cảm hứng để tôi gửi gắm vào các tác phẩm hội họa với niềm yêu mến, sự trân trọng sâu sắc và ký ức về nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Nửa thế kỷ qua, thành phố không chỉ là đầu tàu phát triển của cả nước mà còn là biểu tượng của tinh thần sáng tạo, nghĩa tình, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Tôi luôn biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến để hôm nay chúng tôi được sống, học tập, lao động và sáng tạo trong hòa bình.

Tôi tin rằng, mỗi tác phẩm hội họa về thành phố không chỉ là một sáng tác nghệ thuật mà còn là lời tri ân đối với quê hương. Bằng sắc màu và cảm xúc chân thành, tôi mong được góp phần nhỏ bé lưu giữ vẻ đẹp của thành phố, lan tỏa tình yêu quê hương đến với cộng đồng.

Họa sĩ Nguyễn Trí Minh Tuyết

Tác phẩm Acrylic "Góc nhìn thành phố" của họa sĩ Nguyễn Trí Minh Tuyết

Đạo diễn - MC Cổ Tấn Minh Quang: Người TPHCM đầy ắp nghĩa tình

Đi qua những con phố rợp cây xanh, những công trình kiến trúc cổ kính hay ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống dòng sông Sài Gòn, tôi cảm nhận rõ nét sự hòa quyện tuyệt vời giữa dòng chảy lịch sử hào hùng và nhịp sống hiện đại.

Điều làm tôi tự hào hơn cả chính là cốt cách của con người nơi đây. Người TPHCM hào sảng, bao dung, luôn đầy ắp nghĩa tình và tinh thần sẵn sàng sẻ chia. Giữa nhịp sống hối hả, những bình trà đá miễn phí, những quán cơm 0 đồng hay những phần quà nghĩa tình trong đại dịch Covid-19, những chuyến xe chở hàng cứu trợ nghĩa tình từ thành phố chuyển đến các tỉnh thành bị thiên tai, lũ lụt… là minh chứng cho tấm lòng nhân ái, nghĩa tình của con người nơi đây.

Được là một phần của thành phố mang tên Bác ở cột mốc vàng 50 năm, tôi tự hứa với bản thân sẽ không ngừng nỗ lực, cống hiến để cùng gìn giữ và viết tiếp những trang sử rực rỡ của thành phố mình.

Đạo diễn – MC Cổ Tấn Minh Quang

Ca sĩ MIHA (Lê Thị Mỹ Hảo): Biết ơn thành phố bao dung

Hơn 10 năm trước TPHCM dang tay đón mình - một cô bé từ quê chập chững đi tìm kiếm ước mơ nơi đất khách quê người, đã được thành phố bao dung và vỗ về như một người mẹ. Thành phố cho mình gặp gỡ những người thầy kính mến, những đồng nghiệp thương quý, cho mình thêm tin vào bản thân và những cơ hội để từng bước chinh phục ước mơ.

Là một công dân trẻ của thành phố, mình sẽ cố gắng sống thật tử tế và tiếp tục cống hiến nghệ thuật, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng để có thêm một nhành hoa tô đẹp cho thành phố thân yêu.

Ca sĩ MIHA

TIỂU TÂN