Chương trình nghệ thuật - chính luận “Rạng rỡ tên Người”

Tối 2-7, tại Hội trường Thống Nhất diễn ra cầu truyền hình " Rạng rỡ tên Người" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Chương trình cầu truyền hình Rạng rỡ tên Người do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức và Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM thực hiện.

Chương trình được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, kết nối cùng các điểm cầu tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Đặc khu Côn Đảo (TPHCM), đồng thời kết nối các sân khấu nghệ thuật tại Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Hoạt cảnh "Khúc hát non sông". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ca sĩ Đào Mác và Hợp xướng Sức Sống Mới biểu diễn ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ tịch". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM...

Chương trình còn có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương (trước đây) qua các thời kỳ.

Nhóm DTAP biểu diễn ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và ca sĩ Đào Mác biểu diễn bài hát "Khát vọng hùng cường". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ca sĩ Đào Mác biểu diễn ca khúc "Nguồn sáng dẫn đường". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo dõi chương trình cầu truyền hình Rạng rỡ tên Người, các đại biểu và khán giả lắng lòng trước những thước phim tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình đấu tranh giành độc lập của quân và dân Việt Nam.

Qua các phần giao lưu, chia sẻ của nhân vật khách mời, khán giả cũng hiểu rõ hơn về chặng đường phát triển của TPHCM trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và khát vọng vươn lên trở thành siêu đô thị đa trung tâm, thông minh, bền vững, giữ vai trò đầu tàu trong kỷ nguyên mới.

Sắc màu tuổi trẻ tại chương trình "Rạng rỡ tên Người" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình "Rạng rỡ tên Người" khép lại bằng ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm sau khi chương trình "Rạng rỡ tên Người" khép lại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đan xen cùng nội dung trình chiếu các video clip và giao lưu các nhân vật, chương trình gửi đến các đại biểu và khán giả các tiết mục ca múa nhạc nhiều cảm xúc.

Cùng thời điểm, tại Công viên Trung tâm Thành phố mới đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “50 năm tự hào mang tên Bác” với hình tượng tiêu biểu là dòng sông Sài Gòn, kết nối cả vùng đất rộng lớn sau hợp nhất, thể hiện hành trình đoàn kết, phát triển của TPHCM hiện tại và tương lai.

Dù trời mưa, rất đông người dân vẫn háo hức đến thưởng thức chương trình. Anh Lê Đình Tiến (44 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) cho biết, anh cùng vợ con đến từ đầu giờ chiều. “Đây là dịp rất ý nghĩa nên cả gia đình muốn trực tiếp hòa vào không khí kỷ niệm, vừa xem chương trình nghệ thuật vừa cảm nhận sự đổi thay của thành phố sau 50 năm mang tên Bác”, anh Tiến chia sẻ.

Tại điểm cầu Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), mưa lớn kéo dài từ chiều, nhiều người dân vẫn có mặt sớm để chờ theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người". Không chỉ thu hút đông đảo người dân địa phương, chương trình còn có nhiều gia đình từ Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng đến thưởng thức.

>>> Hình ảnh người dân và du khách quốc tế thưởng thức chương trình nghệ thuật, xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

THÚY BÌNH