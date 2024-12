Trung Quốc nới lỏng các quy định miễn visa quá cảnh

Theo Tân Hoa xã, Cơ quan quản lý di trú quốc gia (NIA) Trung Quốc cho biết thời gian lưu trú quá cảnh được phép đối với du khách nước ngoài đủ điều kiện đã được gia hạn từ 72 giờ và 144 giờ trước đó lên 240 giờ (10 ngày).

Động thái này có hiệu lực từ ngày 17-12, cũng bao gồm việc mở rộng đáng kể các cảng và khu vực du lịch được chỉ định, tăng cường tính linh hoạt cho du khách quốc tế.

Theo chính sách được cập nhật, công dân đủ điều kiện từ 54 quốc gia, trong đó có Nga, Brazil, Anh, Mỹ và Canada, có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần visa khi quá cảnh đến một quốc gia hoặc khu vực thứ ba. Những du khách này hiện có thể nhập cảnh qua bất kỳ cảng nào trong số 60 cảng của 24 tỉnh, khu vực và thành phố ở Trung Quốc, tăng từ 39 cảng trước đó.

Theo NIA, chính sách mới còn cho phép du khách nước ngoài di chuyển tự do qua các khu vực được chỉ định của 24 khu vực cấp tỉnh, giúp du khách nước ngoài lập kế hoạch hành trình của mình tốt hơn và sắp xếp các tuyến đường du lịch linh hoạt.

Chính sách mở rộng này kết nối các khu kinh tế lớn như Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, Đồng bằng sông Dương Tử và Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Công - Macao.

Trung Quốc đã ghi nhận gần 29,22 triệu lượt khách nước ngoài đến thăm trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11-2024, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, 17,45 triệu du khách nhập cảnh vào nước này mà không cần thị thực, tăng 123,3% so với năm trước. Đáng chú ý, số lượng du khách quá cảnh miễn thị thực đã tăng vọt 132,9% so với cùng kỳ năm trước.