Trung Quốc thông tin về bước thử nghiệm trên tàu sân bay mới

Theo Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc ngày 23-9, nước này lần đầu tiên thử nghiệm thành công cất, hạ cánh 3 loại máy bay bằng hệ thống phóng điện từ trên tàu sân bay mới Phúc Kiến.

Các máy bay vừa được thử nghiệm trên tàu sân bay Phúc Kiến. Ảnh: GLOBALTIMES

Trong tuyên bố, Hải quân Trung Quốc cho biết, các tiêm kích J-15T, J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 đã thực hiện thành công huấn luyện cất cánh bằng máy phóng điện từ và hạ cánh bằng móc hãm đà trên tàu sân bay Phúc Kiến.

Các chuyên gia nhận định đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu việc Trung Quốc bước vào hàng ngũ cường quốc tàu sân bay hàng đầu thế giới.

Theo báo chí Trung Quốc, kết quả này khẳng định tàu sân bay Phúc Kiến đã có năng lực phóng – thu hồi máy bay bằng hệ thống điện từ do Trung Quốc tự phát triển, đồng thời đạt năng lực tác chiến ban đầu trên boong, tạo nền tảng cho việc hình thành biên đội tàu sân bay hoàn chỉnh.

Kể từ khi chạy thử trên biển tháng 5-2024, tàu sân bay Phúc Kiến đã tiến hành nhiều cuộc kiểm nghiệm và thử nghiệm độ ổn định, cho thấy sẵn sàng tiến tới biên chế.

J-35 là tiêm kích thế hệ 5, đưa Hải quân Trung Quốc trở thành lực lượng thứ hai trên thế giới- sau Mỹ, sở hữu máy bay tiêm kích hạm loại này. Sự kết hợp giữa J-35 tàng hình, J-15T tải trọng lớn và KJ-600 cảnh báo sớm giúp biên đội tàu sân bay Trung Quốc nâng cao năng lực phòng không trên biển xa.

HUY QUỐC