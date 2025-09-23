Ukraine sử dụng xe điều khiển từ xa cho các nhiệm vụ nguy hiểm

Trên chiến trường, binh lính Ukraine đang chuyển sang sử dụng các loại xe bọc thép điều khiển từ xa có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ và giúp binh lính tránh khỏi những nhiệm vụ có khả năng đe dọa đến tính mạng.

AP: Quân nhân Ukraine lái một chiếc xe robot trước khi được đưa ra tiền tuyến gần Kostiantynivka, Ukraine, ngày 10-9

Theo AP, quân đội Ukraine đang triển khai những gì gọi là "robot trên bánh xe" trong bối cảnh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt binh sĩ. Những chiếc xe này trông giống như xe tăng thu nhỏ và có thể vận chuyển hàng tiếp tế, rà phá bom mìn và sơ tán người bị thương hoặc tử vong.

"Nó không thể thay thế hoàn toàn con người", trung đội trưởng thuộc Lữ đoàn Lyubart số 20, với biệt danh Miami và yêu cầu giấu tên theo quy định quân đội, cho biết. Các phương tiện robot này chủ yếu được sản xuất tại Ukraine và có giá dao động từ khoảng 1.000 - 64.000 USD, tùy thuộc vào kích thước và khả năng của chúng.

Trung đội của Miami mới bắt đầu tích hợp máy móc vào nhiệm vụ, chủ yếu sử dụng chúng để cung cấp thực phẩm và đạn dược cho binh lính gần tiền tuyến.

VIỆT LÊ