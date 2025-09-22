Malaysia đầu tư mạnh cho ngành công nghiệp vũ trụ

Theo Bernama, Chính phủ Malaysia đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á có bệ phóng tên lửa lên vũ trụ vào năm 2029, với 3 địa điểm được chọn tại các bang Pahang, Sarawak và Sabah.

Khu phức hợp hoạt động vũ trụ (SOC) tại tiểu bang Pahang, phía đông Malaysia. Ảnh: CƠ QUAN VŨ TRỤ MALAYSIA

Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Malaysia (MYSA), ông Azlikamil Napiah, dự án này phù hợp với Chính sách vũ trụ quốc gia 2030, có thể đóng góp hơn 10 tỷ ringgit (khoảng 2,4 tỷ USD) cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nếu Malaysia khẳng định vị thế là quốc gia dẫn đầu khu vực trong ngành công nghiệp vũ trụ đang phát triển mạnh mẽ.

Dự án cũng hướng đến việc thiết lập vệ tinh của riêng Malaysia quan sát Trái đất, phát triển một thành phố vũ trụ và cung cấp dịch vụ phóng tên lửa.

Dự án được xây dựng theo hình thức đối tác công tư, chia sẻ chi phí giữa chính phủ và các nhà đầu tư tư nhân.

HOÀNG THANH