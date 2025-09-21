Tổng thống Ukraine có kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ

Theo The Hill, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố muốn gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc để thảo luận về xung đột với Nga.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo nhằm thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Lãnh đạo Ukraine cũng cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng phía Nga chưa sẵn sàng.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã mời Tổng thống Volodymyr Zelensky đến thủ đô Moscow của Nga để đàm phán. Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối.

Thông tin về kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi phía Ukraine cho biết đêm 19-9 (giờ địa phương), Nga thực hiện cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, sử dụng 40 tên lửa và khoảng 580 máy bay không người lái (UAV).

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, trong đó có địa điểm phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật Sapsan.

PHƯƠNG NAM