Hòa bình vẫn còn xa

Với 14 phiếu thuận và 1 phiếu chống của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thể thông qua một dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện, lâu dài tại Dải Gaza và trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin; cũng như yêu cầu Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ, đảm bảo việc phân phối hàng viện trợ an toàn và thông suốt cho người dân tại khu vực này.

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả bỏ phiếu này chỉ diễn ra ít ngày sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Israel (ngày 14-9), chặng dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du đến khu vực.

Tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem, ông Rubio bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng của Mỹ đối với đồng minh khi lặp lại các lập trường cứng rắn của Israel. Đáng lưu ý là Ngoại trưởng Mỹ đưa ra những phát biểu trên chỉ 1 ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nước Arab và Hồi giáo ở Qatar nhằm lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel vào Doha hôm 9-9.

Nhà phân tích chính trị Bahrain Abdullah Al-Huwaihi cho rằng, chuyến thăm của ông Rubio tới Israel nhằm cảnh báo hội nghị không thực hiện hành động mang tính ràng buộc, đồng thời trấn an Israel về sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc tấn công vào Qatar.

Ông Nimrod Goren, Chủ tịch Viện nghiên cứu Chính sách đối ngoại khu vực của Israel, cho biết chuyến thăm của ông Rubio diễn ra vào thời điểm then chốt đối với Israel. Sự ủng hộ của Washington rất quan trọng đối với Chính phủ Israel. Chuyến thăm không có khả năng thúc đẩy một lệnh ngừng bắn mà ngược lại, có thể phát tín hiệu bật đèn xanh cho các chiến dịch quân sự quy mô của Israel tại Dải Gaza.

Kể từ khi xung đột tại Dải Gaza nổ ra tháng 10-2023, Mỹ đã nhiều lần bảo vệ Israel tại Liên hợp quốc bằng cách phủ quyết các nghị quyết ngừng bắn và tiếp tục cung cấp vũ khí, khiến xung đột thêm căng thẳng.

Theo ông Goren, trong bối cảnh khủng hoảng ở Dải Gaza trở nên tồi tệ hơn: Israel phát động cuộc tấn công lớn vào thành phố Gaza và lần đầu tiên tấn công vào Qatar - đồng minh vùng Vịnh của Washington, chừng nào Washington còn tiếp tục ủng hộ vô điều kiện Israel, hòa bình ở Trung Đông còn xa vời.

MINH CHÂU