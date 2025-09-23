Bước tiến mới trong điều trị rối loạn tâm thần

Hiện nay, phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc rối loạn trầm cảm nặng (MDD) chủ yếu dựa trên quá trình thử - sai kéo dài, khiến bệnh nhân mất nhiều năm để tìm ra loại thuốc phù hợp.

Kết quả một xét nghiệm máu do hai nhà sáng lập là Tiến sĩ Talia Cohen Solal và Tiến sĩ Daphna Laifenfeld của startup công nghệ y tế NeuroKaire vừa phát triển, có thể xác định phương án điều trị phù hợp nhất với từng bệnh nhân, cho phép thời gian thử thuốc trung bình hiện nay kéo dài từ 12-18 tháng xuống còn 2 tháng.

Một bệnh nhân đang chờ xét nghiệm BrightKaire. Ảnh: prnewswire.com

Xét nghiệm mới mang tên BrightKaire, sử dụng tế bào gốc lấy từ máu của bệnh nhân để tạo ra các tế bào thần kinh ở vùng não trán - khu vực liên quan nhiều nhất đến các rối loạn tâm thần. Sau đó, các tế bào này được kiểm tra phản ứng với 70 loại thuốc chống trầm cảm khác nhau, giúp xác định loại thuốc hoặc phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho từng người. Xét nghiệm này mở ra nền tảng điều trị cá nhân hóa cho các rối loạn tâm thần.

Theo Tiến sĩ Cohen Solal, công nghệ BrightKaire vừa nhận được giấy phép xét nghiệm phát triển trong phòng thí nghiệm (LDT) từ Trung tâm Medicare & Medicaid của Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng là xét nghiệm lâm sàng đầu tiên dựa trên tế bào thần kinh phát triển từ máu.

HẠNH CHI