Trung tâm AHA mang hàng cứu trợ tới Đà Nẵng giúp dân vùng lũ

Ngày 12-11, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết, Sân bay quốc tế Đà Nẵng có 3 chuyến bay hạ cánh, chuyển hàng hóa viện trợ của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA) cho người dân chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa, lũ vừa qua trên địa bàn Đà Nẵng.

Hàng hóa viện trợ của Trung tâm AHA được đưa từ máy bay xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Theo đó, tổng số lượng hàng hóa viện trợ của Trung tâm AHA, gồm: 3.648 bộ dụng cụ thiết yếu gia đình, 1.999 bộ dụng cụ bếp và 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân với giá trị ước tính khoảng hơn 264.000USD (khoảng 6,95 tỷ đồng).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng là đơn vị tiếp nhận số hàng hóa trên và sẽ chuyển tới tay người dân các địa phương chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa, lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua.

Đợt mưa lũ kéo dài vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn TP Đà Nẵng với 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 47 người bị thương; thiệt hại vật chất hơn 837 tỷ đồng.

Đại diện Trung tâm AHA bàn giao hàng hóa viện trợ tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

XUÂN QUỲNH