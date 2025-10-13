Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Giáo: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt hơn 99%

Ngày 13-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã Phú Giáo giám sát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã nhằm ghi nhận các tồn tại, từ đó đưa ra hướng khắc phục.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Giáo đi vào hoạt động từ ngày 1-7 với chức năng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Đoàn giám sát ghi nhận công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phú Giáo vào sáng 13-10

Từ ngày 1-7 đến ngày 30-9, Trung tâm tiếp nhận 13.188 hồ sơ, đã giải quyết 12.970 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,2%; 102 hồ sơ bị trễ hạn, chủ yếu do lỗi hệ thống và phần mềm chưa được liên thông dữ liệu.

Riêng các hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp xã, có tổng số 2.760, với 2.602 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, chiếm 96,2%.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Giáo

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Trung tâm cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là về cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin.



Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Giáo, nhấn mạnh, hoạt động giám sát nhằm đánh giá thực trạng công tác tổ chức, thực thi nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, qua đó chỉ ra những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, khó khăn để có giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đảm bảo thực hiện tốt cải cách hành chính trong thời gian tới.

VĂN CHÂU