Trường Đại học Văn Hiến tổ chức hội thảo về du lịch xanh

Hội thảo khoa học quốc tế “Du lịch xanh và giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn”: Khẳng định vai trò của du lịch xanh trong phát triển bền vững.

Đại diện Ban tổ chức và Ban Điều hành Nhà trường tặng hoa cảm ơn diễn giả báo cáo tham luận

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi nhân loại vừa được hưởng lợi từ những thành tựu khoa học – kỹ thuật, vừa phải đối mặt với khủng hoảng môi trường, biến đổi khí hậu và sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ngành du lịch đang đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ theo hướng bền vững. Nhằm thúc đẩy nhận thức về vai trò của du lịch xanh trong phát triển bền vững, Trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Du lịch xanh và giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn - Green tourism and solutions to promote the circular economy".

Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự và phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo hướng đến việc thúc đẩy mối quan hệ mật thiết giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo vệ môi trường, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm thành công từ các quốc gia như Úc, Thái Lan, Indonesia và trong nước về mô hình du lịch sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn. Đây cũng là diễn đàn để các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cộng đồng địa phương hợp tác trong chiến lược phát triển du lịch bền vững.

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến phát biểu và báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng học giả và chuyên gia, với nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao, phản ánh trực tiếp các vấn đề trọng tâm của du lịch xanh và kinh tế tuần hoàn. Ban tổ chức đã tuyển chọn và biên soạn Kỷ yếu hội thảo từ 139 tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và doanh nghiệp trong nước nước ngoài (Úc, Thái Lan, Indonesia,…). Đây là nguồn tài liệu giá trị, vừa mang tính lý luận, vừa giàu tính thực tiễn, góp phần định hướng phát triển bền vững cho ngành du lịch trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Các tham luận tập trung vào năm nhóm vấn đề chính: Đổi mới và quản lý xanh trong du lịch và khách sạn; Phát triển du lịch bền vững; Ứng dụng công nghệ trong du lịch và khách sạn; Điểm đến, di sản văn hóa và hành vi du khách; Chính sách và kinh tế tuần hoàn.

Hội thảo quy tụ nhiều nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia với nhiều nghiên cứu chuyên sâu có giá trị học thuật cao trong lĩnh vực du lịch xanh

Các nội dung tham luận khẳng định xu hướng du lịch là tất yếu trên toàn cầu. Việc ứng dụng công nghệ số và đổi mới mô hình quản trị xanh, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn nhận được sự quan tâm sôi nổi của giới học giả và nhà quản lý.

Phần tọa đàm chuyên sâu để các khách mời tham dự có cơ hội tham luận, phân tích thêm nhiều vấn đề cấp thiết về chủ đề hội thảo đang nghiên cứu

Hội thảo góp phần kết nối Việt Nam với mạng lưới nghiên cứu quốc tế về du lịch xanh và kinh tế tuần hoàn, tạo bước đệm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và khu vực ASEAN, vừa bảo tồn tài nguyên, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội và trách nhiệm môi trường.

THẢO THẢO

