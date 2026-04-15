Trường ĐH Công Thương TPHCM đầu tư gần 20.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở đạt chuẩn quốc tế

Trường ĐH Công Thương TPHCM vừa ký kết với UBND phường Trung Mỹ Tây, TPHCM về hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng để khai dự án xây dựng cơ sở đào tạo mới.

Trường ĐH Công thương TPHCM ký kết hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng với Ban Quản lý dự án Phường Trung Mỹ Tây, TPHCM -
Trường ĐH Công thương TPHCM ký kết hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng với Ban Quản lý dự án Phường Trung Mỹ Tây, TPHCM -

Theo đó, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 25,97 ha, tại địa bàn phường Trung Mỹ Tây. Tổng mức đầu tư lên đến 19.849 tỷ đồng, lộ trình thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030.

Cơ sở đào tạo mới được định hướng xây dựng theo mô hình đại học tập trung, tích hợp, hiện đại, đáp ứng quy mô 35.000 – 40.000 sinh viên.

Phối cảnh dự án cơ sở mới của Trường ĐH Công Thương TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Theo quy hoạch, dự án gồm hai hợp phần chính: Khu HUIT Campus với tổng mức đầu tư khoảng 18.500 tỷ đồng và Trường Phổ thông Quốc tế Công Thương khoảng 957 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục hạ tầng như khu tái định cư, ngầm hóa hệ thống kỹ thuật (đường dây điện), với kinh phí khoảng 392 tỷ đồng.

Phối cảnh một góc Khu HUIT Campus của dự án - Ảnh: THANH HÙNG

Về thiết kế, khu đại học được quy hoạch đồng bộ với 5 tòa nhà cao tầng (2 tầng hầm, 20 tầng nổi), tạo diện mạo hiện đại, tối ưu công năng. Trong đó, tòa hiệu bộ 20 tầng là trung tâm điều hành, học thuật; các khối chức năng bố trí linh hoạt, phục vụ đào tạo, nghiên cứu, thực hành và sáng tạo.

Phối cảnh mặt tiền của Khu HUIT Campus của dự án cơ sở mới - Ảnh: THANH HÙNG

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô, dự án còn hướng đến hình thành một hệ sinh thái giáo dục liên cấp – liên thông, nơi người học có thể phát triển xuyên suốt từ bậc phổ thông đến đại học trong cùng một môi trường đạt chuẩn quốc tế.

THANH HÙNG

