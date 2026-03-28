Trường ĐH Khoa học Tự nhiên định hướng trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; PGS-TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học & Công nghệ; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên, cho biết, trải qua nhiều lần đổi tên và tái cấu trúc, trường đã khẳng định vai trò quan trọng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản. Trong xu hướng phát triển mới, trường mở rộng đào tạo các lĩnh vực liên ngành và công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn…

PGS-TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát biểu tại buổi lễ

Quy mô đào tạo của trường hiện đạt gần 18.000 sinh viên và 2.500 học viên sau đại học, với 31 chương trình đào tạo đại học và 68 chương trình sau đại học. Trường hiện có hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ uy tín.

Trong nghiên cứu, số lượng các công bố quốc tế tăng 10-15% mỗi năm. 5 năm qua, trường có gần 4.000 bài báo trên Scopus. Trường đã triển khai hơn 1.200 đề tài khoa học, tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng, nhiều kết quả được chuyển giao phục vụ địa phương và doanh nghiệp.

Trường đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, mở rộng quy mô đào tạo sau đại học và nâng cao chất lượng công bố quốc tế.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm, chia vui cùng tập thể nhà trường

Dịp này, trường Đại học Khoa học Tự nhiên vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM.

Trước khi chính thức mang tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngôi trường này đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đáng tự hào. Năm 1996, khối Khoa học tự nhiên được tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TPHCM, đánh dấu sự thành lập và phát triển của Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) như ngày nay.

KIM HUYỀN