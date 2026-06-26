Trường ĐH Tôn Đức Thắng triển khai mô hình “Trường học không ma túy”

Chiều 26-6, Trường ĐH Tôn Đức Thắng phối hợp cùng Công an TPHCM tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Trường học không ma túy”. Nhà trường đặt yêu cầu 100% sinh viên tham gia học tập theo tiến độ đào tạo thực hiện ký cam kết chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy; 100% đơn vị thuộc và trực thuộc trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sinh viên nhằm tạo “lá chắn thép” ngăn ngừa ma túy xâm nhập trường học.

Hội nghị được tổ chức nhằm hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6), đồng thời thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 (Nghị quyết 02).

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng ban giám hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại buổi lễ - Ảnh: THANH HÙNG

Chương trình có sự tham dự của Phó Vụ trưởng Vụ đại phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Phạm Quý Trọng, đại diện Đảng ủy UBND TPHCM, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, đại diện 68 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM và hơn 1.200 giảng viên, viên chức, người lao động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Các đại biểu tham gia hội nghị - Ảnh: THANH HÙNG

Phát biểu tại buổi ra mắt mô hình “Trường học không ma túy”, PGS-TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết, việc triển khai mô hình “Trường học không ma túy” tại trường nhằm hướng đến xây dựng môi trường giáo dục không ma túy; nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa ma túy; phát huy vai trò chủ động của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên trong công tác phòng, chống ma túy.

Những nhiệm vụ trọng tâm được nhà trường đưa ra đó là: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của trường về phòng, chống ma túy trên các nền tảng số của nhà trường; xây dựng các sản phẩm truyền thông như infographic, video ngắn, podcast, bản tin điện tử và poster để tăng hiệu quả tiếp cận với sinh viên; quản lý, tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý, đồng thời thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh liên quan đến ma túy, bảo đảm bí mật thông tin của người cung cấp…

Trường được Công an TPHCM chọn làm thí điểm triển khai mô hình “Trường học không ma túy” trên địa bàn TP. Thông qua quá trình triển khai, nhà trường cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đánh giá hiệu quả thực tiễn, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng mô hình tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP trong thời gian tới.

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an TPHCM Phan Huy Văn cho biết: Công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo thống nhất của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Công an TPHCM Phan Huy Văn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THANH HÙNG

Trên địa bàn TPHCM hiện có khoảng 700.000 sinh viên các trường ĐH, CĐ. Đây là lực lượng nòng cốt, nguồn nhân lực chất lượng cao, và là trụ cột tương lai của đất nước; có vai trò rất trọng, tiên phong trong việc tiếp thu tri thức, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời là nhân tố tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng và hội nhập quốc tế. Do đó, bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức chuyên môn thì công tác tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên phòng, chống trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các phần tử xấu, các thế lực thù địch lôi kéo, tác động, chấp hành các qui định của pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, là việc làm cần thiết và phải duy trì thường xuyên.

﻿ Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng trình bày tham luận tại hội nghị - Ảnh: THANH HÙNG

Để công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là việc triển khai mô hình "Trường học không ma túy" đi vào thực chất, mang lại hiệu quả bền vững và lan tỏa mạnh mẽ từ việc làm điểm của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ 4 nội dung trọng tâm gồm: Một là cấp ủy, ban giám hiệu các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy vào nghị quyết, chương trình công tác năm của từng cấp ủy để theo dõi chỉ đạo. Hai là, tăng cường công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên phải phát huy vai trò nêu gương, thực sự tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy. Bốn là, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM phối hợp, hướng dẫn lãnh đạo các cơ sở giáo dục trong việc triển khai công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trong chương trình hội nghị, đại diện các trường đại học cũng trình bày các tham luận, đưa ra cam kết, đề xuất các giải pháp phối kết hợp với Công an TPHCM, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

THANH HÙNG