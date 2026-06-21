Lan tỏa thông điệp không ma túy đến thanh niên

Sáng 21-6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Chánh Hưng phối hợp Câu lạc bộ Tình nguyện Vì Bình yên Thành phố tổ chức Liên hoan Kịch tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ phường Chánh Hưng nói không với ma túy”.

Ban Giám khảo liên hoan

Hoạt động được tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030; đồng thời thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường Chánh Hưng về xây dựng địa phương không ma túy vào năm 2030.

Một tiết mục trong liên hoan

Vòng chung kết liên hoan có sự tham gia của 10 đội thi với nhiều tiểu phẩm được đầu tư về nội dung và hình thức thể hiện. Các tác phẩm phản ánh những hệ lụy của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội; đồng thời tuyên truyền quy định của pháp luật, kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy và trách nhiệm của thanh niên trong công tác phòng, chống ma túy.

Một tiết mục trong liên hoan

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng, Chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường và Đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8; giải Nhì thuộc về Chi đoàn Trường Tiểu học Rạch Ông; giải Ba được trao cho Cụm các trường Mầm non và Cụm các trường THCS; cùng 5 giải Khuyến khích cho các đơn vị có phần thể hiện ấn tượng.

Các đội dự thi

Liên hoan góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về tác hại của ma túy, lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

THIÊN BÌNH