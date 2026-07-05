Kết nối tri thức, lan tỏa giá trị

Ở một đất nước rộng lớn như Australia, nơi có khoảng 45.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và sinh sống, việc tạo dựng một cộng đồng gắn kết, cùng nhau phát triển và hướng về quê hương chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Các đại biểu, khách mời, ban giám khảo cùng các thí sinh tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia 2026. Ảnh: SVAU

Thế nhưng, nhiều năm qua, với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong”, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) vẫn bền bỉ làm cầu nối, tạo nên một cộng đồng trí thức năng động của du học sinh Việt Nam với mục tiêu phát huy nguồn lực trí thức trẻ, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Mới đây, SVAU đã tổ chức thành công 2 hoạt động ý nghĩa là chương trình tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Australia năm 2025-2026 và “Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia 2026”. Trong đó, chương trình tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Australia vừa diễn ra ngày 5-6 vừa qua đã tuyên dương 45 cá nhân và 4 tập thể nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu toàn diện của thế hệ du học sinh Việt Nam trong môi trường học tập quốc tế đầy cạnh tranh. Với nhiều sinh viên, danh hiệu không chỉ là phần thưởng cho hành trình rèn luyện mà còn mở ra cơ hội kết nối với doanh nghiệp, tiếp cận việc làm và phát triển nghề nghiệp tại cả Australia lẫn Việt Nam.

Nếu “Sinh viên 5 tốt” khẳng định chất lượng của thế hệ sinh viên Việt Nam tại Australia thì “Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia 2026” diễn ra trước đó tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS) lại mở ra không gian kết nối giữa các nhà nghiên cứu, chuyên gia và trí thức trẻ với mục tiêu đưa các sáng kiến khoa học gần với thực tiễn. Với chủ đề “Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia hiến kế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong kỷ nguyên mới”, diễn đàn thu hút khoảng 200 tác giả và nhóm tác giả, với hơn 50 công trình nghiên cứu và sáng kiến gửi về ban tổ chức. Tiến sĩ Trần Tuấn Sang, 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất Australia, giành giải nhất với đề tài “Cảm biến lượng tử siêu nhạy tự cấp nguồn”.

Trong khi đó, dự án găng tay robot mềm hỗ trợ phục hồi chức năng sau đột quỵ của anh Lê Thế Đoàn thể hiện khát vọng đưa công nghệ phục vụ cộng đồng và hướng đến sản xuất tại Việt Nam trong tương lai. Cũng tại diễn đàn, sinh viên gặp gỡ các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cựu du học sinh và chuyên gia để hoàn thiện ý tưởng, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đưa nghiên cứu vượt khỏi phạm vi giảng đường và tiến gần hơn tới nhu cầu của xã hội. Chính mạng lưới kết nối ấy đã tạo nên một chuỗi giá trị tri thức liền mạch, góp phần biến những ý tưởng khoa học thành nguồn lực phục vụ quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Đằng sau hai hoạt động nổi bật nói trên là chiến lược phát triển xuyên suốt của SVAU: Xây dựng cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Australia đoàn kết, có năng lực hội nhập quốc tế, giàu tinh thần trách nhiệm xã hội và luôn hướng về quê hương. Đó cũng là lời khẳng định đồng hành cùng sinh viên trong quá trình phát triển lâu dài của SVAU. Thông qua mạng lưới hội sinh viên tại các bang, SVAU thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp, chuyên gia và cựu du học sinh để tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, kết nối thực tập, tuyển dụng, mentoring và phát triển kỹ năng, giúp sinh viên tự tin hơn trên hành trình hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, những “nhịp cầu tri thức” ấy ngày càng có ý nghĩa. Từ những lớp học, phòng thí nghiệm hay các diễn đàn học thuật ở Australia, nhiều sáng kiến, ý tưởng và cả những con người mang khát vọng cống hiến đang được kết nối với quê hương. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà SVAU cam kết và đang từng bước vun đắp.

Chia sẻ tại “Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia 2026”, anh Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, cho biết: “Chúng tôi tin rằng mỗi sinh viên, mỗi nhà nghiên cứu, mỗi chuyên gia trẻ đều có thể trở thành một nhịp cầu tri thức và khi những nhịp cầu ấy được kết nối với nhau, sẽ tạo thành một mạng lưới mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.

XUÂN HẠNH