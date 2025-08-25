Truy đuổi xe ô tô 7 chỗ chở 21 hộp gỗ “lậu”

Khi lực lượng chức năng truy đuổi, chặn được xe ô tô thì tài xế đã tung cửa, bỏ chạy vào rừng, qua kiểm tra, trên xe có 21 khúc gỗ hộp Bình Linh (nhóm 3).

Ngày 25-8, một lãnh đạo UBND xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng bảo vệ rừng tại địa bàn phối hợp cùng công an xã đã phát hiện một ô tô chở 21 khúc gỗ không rõ nguồn gốc.

Chiếc ô tô bị bỏ lại tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Đội chuyên trách bảo vệ rừng Sơn Hội (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng Công an xã Tây Sơn tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một ô tô 7 chỗ mang BKS 78-26xx có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, lúc này tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Do đó, lực lượng bảo vệ rừng đã bắn 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo, đồng thời tổ chức truy đuổi.

Bên trong xe ô tô chứa 21 hộp gỗ Bình Linh

Khi lực lượng chức năng chặn được chiếc xe, tài xế đã tung cửa, bỏ xe lại chạy vào rừng sâu để thoát thân.

Kiểm tra chiếc xe ô tô 7 chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong xe chứa 21 khúc gỗ hộp Bình Linh (nhóm 3), dài 1,5-2m, đường kính khoảng 18cm.

Lực lượng chức năng đã đưa phương tiện về Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hoà, tỉnh Đắk Lắk để phối hợp, làm rõ vụ việc.

MAI CƯỜNG