Truy tố 4 bị can vụ truy sát ông Nguyễn Khắc Tuấn

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết quả điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ truy sát ông Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1980, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết luận điều tra, ông Tuấn lần thứ tư gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ ba nội dung gồm: làm giả chữ ký, tài liệu của Công ty TNHH MTV Thương mại Thuận Hưng nhằm chiếm đoạt tài sản; bỏ lọt tội phạm trong xử lý trước đây; và hành vi cố ý giết người để bịt đầu tố cáo, xảy ra ngày 18-9-2025 tại phường Tam Hiệp.

Qua rà soát hồ sơ, PC02 xác định hai nội dung liên quan tới làm giả giấy tờ và bỏ lọt tội phạm thuộc thẩm quyền của Phòng PC03 Công an tỉnh Đồng Nai nên chuyển toàn bộ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đối với nội dung truy sát, cơ quan điều tra xác định mâu thuẫn xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày giữa ông Tuấn và Trần Văn Hoa. Hoa đã nhờ Nguyễn Duy Khang (SN 1996), Nguyễn Thanh Phong (SN 2001) và Trần Hoàng Nhã (SN 2002) tổ chức đánh ông Tuấn.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi ông Tuấn điều khiển xe mô tô trên đường dân cư, nhóm người đuổi theo. Nhã đã rút dao chém nhiều nhát vào vùng lưng trái, vai trái và cẳng tay trái của nạn nhân, gây thương tích với tỷ lệ 19%.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bốn đối tượng này đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS. Ngày 16-12-2025, PC02 đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND khu vực 1-Đồng Nai truy tố các bị can theo quy định.

Ngoài ra, ông Tuấn từng nghi ngờ ông Trần Quang Tuấn là người đứng sau, chủ mưu vụ truy sát. Tuy nhiên, theo PC02, không có đủ tài liệu, chứng cứ để xác định ông Trần Quang Tuấn liên quan đến vụ án.

BÙI LIÊM