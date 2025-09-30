Đồng Nai: Mở rộng điều tra vụ truy sát dã man giữa ban ngày

Ngày 30-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ truy sát ông Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1980, ngụ phường Tam Hiệp), đồng thời làm rõ động cơ, vai trò của các đối tượng liên quan.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn lúc được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 18-9, ông Tuấn ngồi phía sau xe máy một người thân trên đường về nhà, khi đến đường Phạm Thị Nghĩa (cách nhà khoảng 400m) thì bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe máy vượt lên, dùng hung khí tấn công liên tiếp rồi bỏ trốn.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương: đứt gân cơ tam đầu, đứt bán phần gân cơ tay trái, tổn thương vùng vai và lưng... Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, ông Tuấn được xuất viện ngày 24-9.

Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Phong (SN 2001), Trần Hoàng Nhã (SN 2002) và Nguyễn Duy Khang (SN 1996), vào ngày 21-9, khi cả nhóm đang lẩn trốn tại khu vực xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng khai nhận chính là thủ phạm gây án.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn xuất viện về nhà tiếp tục điều trị với nhiều vết thương khắp cơ thể

Điều đáng nói, ông Tuấn khẳng định không quen biết nhóm nghi phạm trực tiếp tấn công. Tuy nhiên, ông từng có mâu thuẫn trong làm ăn với một người tên Tr.Q.T. tại TPHCM và đã gửi đơn tố cáo ông này về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” từ tháng 4-2024. Một người liên quan là Trần Văn Hoa hiện đang bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ.

“Tôi nghi ngờ có người đứng sau thuê nhóm thanh niên gây án. Chỉ khi kẻ chủ mưu bị đưa ra ánh sáng, tôi mới yên tâm sinh sống”, ông Tuấn nói.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

BÙI LIÊM