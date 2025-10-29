Truy tố bị can “Vi phạm quy định về bán thuốc” dẫn đến chết người

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can L.T.D. (sinh năm 1984, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Vi phạm quy định về bán thuốc”.

Theo thông tin ban đầu, D. được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng, mở cửa hàng tại phường Vũng Áng. Mặc dù không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc chữa bệnh nhưng D. vẫn tự ý kê đơn, bán thuốc cho người dân.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 11-4-2025, bà L.T.X. (sinh năm 1960, trú phường Vũng Áng) đến cửa hàng của D. để mua thuốc điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh. D. đã tự lấy thuốc trong cửa hàng, bán cho bà X. gồm: 10 viên Alpha chymotrypsin Choay, 10 viên Amoxicillin, 10 viên Terpin Codein 5, 10 viên Loratadin và 5 viên Paracetamol, hướng dẫn uống trong 2,5 ngày.

Sau đó, D. trực tiếp cho bà X. uống ngay tại cửa hàng 9 viên thuốc nói trên cùng nước lọc.

Chỉ sau vài phút, bà X. xuất hiện triệu chứng ngứa, đỏ mặt, khó thở, buồn nôn, lịm dần. Dù được người thân và nhân viên y tế đến hỗ trợ cấp cứu nhưng bà X. đã tử vong.

Theo đánh giá, hành vi của D. đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về dược, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, sử dụng thuốc tại các cơ sở không có giấy phép kinh doanh dược hoặc người bán không có trình độ chuyên môn Chỉ khám bệnh, mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc được cấp phép và có nhân viên y, dược có trình độ chuyên môn; không tự ý dùng thuốc chữa bệnh khi chưa được tư vấn chuyên môn.

