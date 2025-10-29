Pháp luật

Truy tố bị can “Vi phạm quy định về bán thuốc” dẫn đến chết người

SGGPO

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can L.T.D. (sinh năm 1984, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Vi phạm quy định về bán thuốc”. 

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, sử dụng thuốc tại các cơ sở không có giấy phép kinh doanh dược hoặc người bán không có trình độ chuyên môn
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, sử dụng thuốc tại các cơ sở không có giấy phép kinh doanh dược hoặc người bán không có trình độ chuyên môn

Theo thông tin ban đầu, D. được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng, mở cửa hàng tại phường Vũng Áng. Mặc dù không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc chữa bệnh nhưng D. vẫn tự ý kê đơn, bán thuốc cho người dân.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 11-4-2025, bà L.T.X. (sinh năm 1960, trú phường Vũng Áng) đến cửa hàng của D. để mua thuốc điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh. D. đã tự lấy thuốc trong cửa hàng, bán cho bà X. gồm: 10 viên Alpha chymotrypsin Choay, 10 viên Amoxicillin, 10 viên Terpin Codein 5, 10 viên Loratadin và 5 viên Paracetamol, hướng dẫn uống trong 2,5 ngày.

Sau đó, D. trực tiếp cho bà X. uống ngay tại cửa hàng 9 viên thuốc nói trên cùng nước lọc.

Chỉ sau vài phút, bà X. xuất hiện triệu chứng ngứa, đỏ mặt, khó thở, buồn nôn, lịm dần. Dù được người thân và nhân viên y tế đến hỗ trợ cấp cứu nhưng bà X. đã tử vong.

Theo đánh giá, hành vi của D. đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về dược, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, sử dụng thuốc tại các cơ sở không có giấy phép kinh doanh dược hoặc người bán không có trình độ chuyên môn

Chỉ khám bệnh, mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc được cấp phép và có nhân viên y, dược có trình độ chuyên môn; không tự ý dùng thuốc chữa bệnh khi chưa được tư vấn chuyên môn.

DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Khởi tố vụ án Vi phạm quy định về bán thuốc Hà Tĩnh Viện Kiểm sát nhân dân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn