Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải ba Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI

Từ gần 2.500 tác phẩm, sản phẩm dự thi, ban tổ chức đã xét chọn và trao 8 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Tối 12-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ trao giải. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự lễ trao giải có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp nối thành công từ các mùa giải trước, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI ghi nhận nhiều sản phẩm thông tin có chiều sâu, giàu sức thuyết phục và thể hiện rõ nét tinh thần sáng tạo; tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của một giải thưởng lớn trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, thu hút sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Một phần chương trình nghệ thuật tại lễ trao giải. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại có vai trò vô cùng quan trọng và ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là một bộ phận quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị gắn với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại; là xúc tác cho những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, toàn diện của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị công tác thông tin đối ngoại phải bám sát mục tiêu phát triển của đất nước, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Qua đó, khẳng định Việt Nam là một quốc gia “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường”; đổi mới, sáng tạo, hợp tác cùng bạn bè quốc tế; đổi mới tư duy và chiến lược thông tin đối ngoại; đẩy mạnh ứng dụng KH-CN; đa dạng hóa phương thức truyền thông; xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, bản lĩnh, có khả năng truyền tải hiệu quả thông điệp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; giữa các cơ quan báo chí trong nước với truyền thông quốc tế; giữa Nhà nước và các doanh nghiệp, tổ chức xã hội; hình thành hệ sinh thái, mạng lưới thông tin đối ngoại hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải nhất tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC



“Với những kết quả đạt được, tôi tin tưởng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại sẽ tạo thêm động lực, khí thế, để những người làm công tác thông tin đối ngoại đem hết tài năng, tâm huyết, với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “đi trước, mở đường”, ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải nhì. Ảnh: QUANG PHÚC

Ban Tổ chức đã xét chọn và trao 8 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc trong gần 2.500 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Trong đó, loạt bài 5 kỳ của Báo Sài Gòn Giải Phóng “Lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trên đỉnh nhà thờ Đức Bà ở Paris” do nhóm tác giả Nguyễn Thị Kim Loan, Cao Đỗ Văn, Hồ Nguyễn Hoàng Hùng, Trần Thụy Phương Quyên thực hiện đoạt giải ba.

Các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải ba. Ảnh: QUANG PHÚC

Phóng viên Nguyễn Thị Kim Loan (thứ 3 từ bìa trái qua) của Báo Sài Gòn Giải Phóng thay mặt nhóm tác giải nhận giải ba tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Các tác phẩm tham dự giải thưởng năm nay cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ làm thông tin đối ngoại chuyên và không chuyên trong và ngoài nước; chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt, phản ánh sinh động các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại, nhân quyền, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Nhiều tác phẩm thể hiện tư duy đổi mới, góc nhìn sáng tạo và năng lực truyền tải những thông điệp tích cực, truyền cảm hứng về Việt Nam trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.

