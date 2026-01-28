Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

Ngày 28-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1, thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 3.600 điểm cầu, với hơn 260.000 đại biểu tham dự trên cả nước.

Các đại biểu dự điểm cầu chính của hội nghị tại trụ sở Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: HP

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến 23-1-2026 tại Thủ đô Hà Nội và đã thành công tốt đẹp sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà trình bày thông tin chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: HP

Đại hội đã thảo luận sâu sắc, dân chủ và thông qua các văn kiện quan trọng, kết tinh lý luận và thực tiễn, nhấn mạnh những điểm mới, đột phá nhằm dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy nhân dân làm trung tâm, xây dựng Đảng vững mạnh. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để gánh vác trọng trách trong nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: HP

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Cục diện thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và trọng tâm, phương hướng triển khai”, với các nội dung chính: đánh giá môi trường quốc tế và khu vực hiện nay; những nội dung mới về đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đại hội XIV; phương hướng, nhiệm vụ triển khai giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ trình bày thông tin chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: HP

Phát biểu định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã thành công trên mọi phương diện bởi được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, từ công tác chuẩn bị nhân sự, dự thảo văn kiện đến các khâu tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối, khoa học và hiệu quả.

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HP

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTGDVTW (ngày 23-1-2026), khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi, đổi mới của Nghị quyết; nhận diện cơ hội, thách thức trong giai đoạn mới; đồng thời gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, đổi mới mạnh mẽ theo tinh thần “hiểu sâu – hành động đúng – làm đến cùng”.

Tin liên quan TPHCM: Hơn 24.000 đại biểu nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

TRẦN BÌNH