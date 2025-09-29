Từ 20 giờ hôm nay (29-9), 2 thủy điện lớn ở miền Bắc mở cửa xả

Do nước lũ ở thượng nguồn đổ về nhanh nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo mở 2 cửa xả đáy hồ thủy điện từ 20 giờ hôm nay 29-9.

Sau khi bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa rất to kéo dài khắp Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Nhiều trạm ghi nhận lượng mưa trên 300mm, riêng Hướng Sơn (Quảng Trị) đạt tới 482mm, Tân Lâm 427mm, Tà Rụt 395mm.

Nước lũ tràn vào trường học ở xã Văn Yên (tỉnh Lào Cai) ngày 29-9

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều điểm đo vượt 300mm như: Xuân Bình 314mm, Mỹ Sơn 312mm, Hồ Mạc Khê 312mm, Đậu Liêu 308mm. Lượng mưa dồn dập khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ gia tăng.

Nước lũ dâng cao ở xã Mường Hum (tỉnh Lào Cai) - thượng nguồn sông Hồng, ngày 29-9

Hiện nước lũ trên một số sông lớn ở miền Bắc lên nhanh. Chiều 29-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia liên tục cảnh báo lũ trên thượng nguồn sông Đà và sông Hồng, đồng thời dự báo mực nước hạ lưu sông Cửu Long cũng sẽ biến đổi phức tạp trong những ngày tới. Tại tỉnh Lào Cai, mực nước sông Hồng đã tăng rõ rệt ngay trong ngày 29-9 do nước mưa từ thượng nguồn các sông suối đổ về.

Nước lũ trên nhiều sông suối ở tỉnh Lào Cai lên nhanh do mưa lớn, ngày 29-9

Trước tình hình này, trưa và chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành liên tiếp các công điện khẩn chỉ đạo xả nước tại 2 hồ thủy điện lớn để điều tiết lũ.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lệnh Công ty Thủy điện Hòa Bình và Công ty Thủy điện Tuyên Quang, mỗi đơn vị bắt đầu mở 1 cửa xả đáy từ 20 giờ ngày 29-9. Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai nhận định sau khi các hồ thủy điện này mở cửa xả, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có thể lên nhẹ trong vài ngày tới.

Đồng thời, các chuyên gia khí tượng thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Người dân vùng trung du, miền núi và ven sông không chủ quan trước nguy cơ thiên tai nối tiếp sau bão.

PHÚC VĂN