Cứu 6 người trong một gia đình thoát khỏi dòng lũ dữ

Lực lượng công an căng dây tiếp cận người gặp nạn

Khoảng 15 giờ 30 ngày 29-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin có một gia đình 6 người, trong đó có 2 trẻ em dưới 9 tuổi ở thôn Triu (xã Điền Lư) bị mắc kẹt trong một căn nhà có nguy cơ đổ sập do nước lũ chảy xiết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động một tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ của Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực 10 nhanh chóng tiếp cận địa bàn để giải cứu các nạn nhân.

Tiếp cận vị trí người dân gặp nạn

Do ngôi nhà nằm ở giữa 2 dòng suối, nước lũ ngập gần chạm nóc nhà, chảy xiết, có nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào nên việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ đã được triển khai hết sức khẩn trương. Việc tiếp cận ngôi nhà bằng thuyền và ca nô cũng hết sức khó khăn, do đó lực lượng công an phải sử dụng dây thừng và phao cứu sinh để bơi vào tiếp cận hiện trường, nhanh chóng đưa từng người dân ra ngoài.

Giải cứu người gặp nạn, đưa lên bờ an toàn

Sau gần 2 giờ vật lộn với sóng dữ, các chiến sĩ công an đã cứu được cả 6 người, đưa vào bờ an toàn.

DUY CƯỜNG