Lan tỏa khí thế thi đua yêu nước tại Vĩnh Long

Tặng bằng khen đến các tập thể, cá nhân xuất sắc

Ngày 29-9, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho chặng đường mới.

Tham dự đại hội có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng 430 đại biểu điển hình tiên tiến, đại diện cho các ngành, lĩnh vực, dân tộc, tôn giáo, địa phương trong tỉnh.

Toàn cảnh đại hội

Phát biểu khai mạc, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nhấn mạnh: 5 năm qua, Vĩnh Long thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong bối cảnh vừa chống chọi đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, hợp nhất địa giới để hình thành tỉnh Vĩnh Long mới, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong khó khăn và thách thức, các phong trào thi đua đã trở thành động lực, lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, tỉnh có 993 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp tỉnh, 5.719 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 2.171 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Ngoài ra, có 55.777 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ở cấp Nhà nước, 167 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 4.288 trường hợp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 591 Huân chương các loại và 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen

Các tham luận tại đại hội đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý như xây dựng nông thôn mới, tham gia phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, kết quả trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cũng như những điển hình sáng tạo trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Những kinh nghiệm này không chỉ là thành quả của giai đoạn 2020-2025, mà còn là bài học để tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và các phong trào lớn khác.

Đại hội cũng biểu dương, tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn vừa qua. Đồng thời, đại hội thống nhất cử đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

TÍN HUY