Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức khởi công một số hạng mục công trình của dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19-12-2025.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 29-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt - Trung và rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các công việc, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo yêu cầu đã đề ra.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài 419km với tổng vốn 203.231 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD, khởi công trong năm 2025 và phấn đấu hoàn thành năm 2030. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tổ chức khởi công một số hạng mục công trình của dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19-12-2025.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục làm tốt công tác chủ trì, điều phối hợp tác với Trung Quốc, phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng lộ trình, tiến độ và các nội dung làm việc cụ thể, báo cáo định kỳ hàng tháng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, cùng với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phải tiếp tục thúc đẩy các dự án đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-CN, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện, thẩm định, công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định của luật pháp, quy định quốc tế, hoàn thành trong tháng 10-2025. Bộ GD-ĐT cùng các cơ quan liên quan triển khai ngay việc hợp tác đào tạo nhân lực. Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hoạt động cấp cao tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án kết nối với Trung Quốc…

PHAN THẢO