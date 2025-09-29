Chủ tịch Quốc hội: Không để lại những việc dở dang cho Quốc hội khóa sau

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tại kỳ họp thứ 10, phải giải quyết toàn bộ các vấn đề, không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau, việc gì quyết được thì quyết ngay tại kỳ họp này.

Chiều 29-9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, nhiệm kỳ khóa XV để thảo luận, cho ý kiến đối với 21 dự án luật quan trọng sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ xem xét, thông qua 50 luật, nghị quyết, làm việc xuyên suốt trong 43 ngày. Để nâng cao chất lượng các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, UBTVQH tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 làm việc trong 2,5 ngày để cho ý kiến đối với 21 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội thể hiện rõ chính kiến về các dự án luật, nghị quyết đủ điều kiện để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 10; tích cực nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, có phân tích sâu, lập luận thuyết phục và đề xuất phương án cụ thể về những vấn đề xin ý kiến hoặc được quy định trong dự thảo luật.

Nhắc lại quan điểm “muốn luật có chất lượng, tuổi thọ cao thì ngay từ cơ quan soạn thảo đóng vai trò hết sức quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phải xem xét từng khoản, từng điều, từng chương bám sát trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Theo đó, những điểm lớn, cốt lõi thì Quốc hội ban hành; còn những vấn đề cụ thể thuộc về điều hành kinh tế - xã hội thì Chính phủ ban hành nghị định, thông tư. Riêng những luật, những quyết định liên quan con người, quyền con người, thì sẽ phải quy định cụ thể, thảo luận kỹ lưỡng để quyết định.

Kỳ họp thứ 10 dự kiến xem xét, thông qua khoảng 50 nội dung luật và nghị quyết. “Chúng ta chấp nhận tăng khối lượng và phải làm để đảm bảo điều hành đất nước từ nay đến cuối năm, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn 2025-2030 phải tăng trưởng 2 con số. Đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước có thu nhập trung bình cao, đến kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta là nước có thu nhập cao, để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên quang vinh của dân tộc”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại kỳ họp thứ 10, phải giải quyết toàn bộ các vấn đề, không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau, việc gì quyết được thì quyết ngay tại kỳ họp này.

Kỳ họp thứ 10 sẽ không tổ chức thành 2 đợt, mà họp tập trung liên tục, tranh thủ làm đêm, làm thứ bảy, chủ nhật để hoàn thành sớm chương trình đề ra, tạo điều kiện để các cơ quan, địa phương thực hiện tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ và công tác chuẩn bị, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

“Kỳ họp thứ 10 này là kỳ họp cuối cùng. Chúng ta sẽ dành toàn tâm, toàn ý, toàn lực với quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn để đem hết trí tuệ, tâm huyết của mình góp phần cho kỳ họp thứ 10 thành công”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

LÂM NGUYÊN